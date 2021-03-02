"Устроили антивакцинальную вакханалию": Степанов опроверг фейки политиков о вакцине

В Украине продолжается вакцинация, но ее пытаются сорвать фейками и манипуляциями некоторые политики, уверяя в якобы опасности вакцины от компании AstraZeneca. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что препарат абсолютно безопасен. Об этом он сказал на брифинге.

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Он привел в пример, что исследования в Великобритании показали высокую эффективность вакцины AstraZeneca для людей, старше 70 лет, на уровне 80%.

"Почему это важно? Потому что все наши деятели антивакцинальной вакханалии, которую устроили в нашей стране в течение двух месяцев, они пытаются найти что угодно, чтобы вы, украинцы, были не защищены, и чтобы вы не делали прививки этой эффективной и действенной европейской вакциной", – сказал Степанов.

Также он опроверг тезисы, что якобы эту вакцину нельзя использовать для людей, старше 65 лет.

"Это фейк и манипуляция, которую наши политики делают специально, чтобы навредить вам", – заявил министр.

А тем временем Степанов уже успел вакцинироваться индийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.

Также сайт "Сегодня" подробно разобрался, как записаться на вакцинацию, и когда дойдет очередь.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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