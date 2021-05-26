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Ушли два заместителя Степанова: в Кабмине новые увольнения и назначения

26 мая, 15:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство также согласовало назначение нового главы Кировоградской области – теперь дело за Зеленским

/ Фото: Кабинет министров Украины

В Кабинете министров снова перестановки – сегодня правительство назначило и освободило от должностей нескольких чиновников, в том числе утвердило нового главу Кировоградской области. Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании.

Кого уволили?

  1. Шаталову Светлану Николаевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины (по собственному желанию).
  2. Иващенко Игоря Анатольевича с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции.
  3. Свирина Вадима Владимировича с должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
  4. Антоненко Леонида Васильевича с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.

Кого назначили и куда?

  • Высоцкого Тараса Николаевича первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.
  • Алюшину Наталию Александровну председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
  • Шевчука Дмитрия Павловича заместителем председателя Государственной аудиторской службы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
  • Кудина Дениса Игоревича первым заместителем председателя Фонда государственного имущества.
  • Антоненко Леонида Васильевича заместителем председателя Фонда государственного имущества.
  • Колийнык Екатерину Юрьевну заместителем главы Фонда государственного имущества.

Кабмин согласовал назначение

  • Черной Марии Владимировны главой Кировоградской областной государственной администрации (в апреле был уволен глава ОГА).
  • Корикова Олега Николаевича первым заместителем главы государственной инспекции ядерного регулирования.
  • Калениченко Наталью Григорьевну заместителем главы Государственной налоговой службы по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации.
  • Банькова Александра Сергеевича государственным секретарем Министерства иностранных дел.
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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада назначила министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения.

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