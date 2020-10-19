Ушел из жизни член ОУН-УПА Василий Цапик

21-летнем парнем его приговорили к 25 годам лишения свободы в трудовых лагерях строгого режима

Сегодня на 88-м году жизни на Днепропетровщине скончался участник освободительной борьбы и бывший политзаключенный Василий Цапик.

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О его отношениях с советской властью рассказал Радио Свобода председатель Днепровского общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюга.



Будущий участник освободительной борьбы родился в украинской семье на Тернопольщине. После окончания семилетки парень стал связным в местной подпольной молодежной организации ОУН и распространял запрещенную литературу. В год смерти Сталина, в 1953-м, Василий и его семеро друзей были разоблачены и арестованы за государственную измену. Военный трибунал приговорил каждого к 25 годам лишения свободы в трудовых лагерях строгого режима с конфискацией имущества.

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Василий Цапик отбывал наказание в Коми АССР. Через три года после смерти Сталина освобожден по общей амнистии.

Сначала поселился в Таганроге, а затем переехал на Днепропетровщину в г. Новомосковск, где многие годы работал мастером-закройщиком.



С начала 90-х годов Василий Цапик был членом общества "Просвита" и Главного Совета Братства ОУН-УПА. А также возглавлял Новомосковское общество политических узников и репрессированных, освещая правдивую историю национально-освободительного движения.

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В 2018 году был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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21 октября состоится прощание с Василием Цапиком.



Напомним, месяцем раньше в Днепре на 88-м году жизни скончалась женщина-политзаключенный, связная УПА, писательница, активная общественная деятельница Мария Засименко-Бонацкая.

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