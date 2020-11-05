Уроженку Украины избрали в Конгресс США

Пока в США основное внимание сосредоточено на выборы президента, тем временем уроженка Украины Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей от штата Индиана.
Об этом сообщает The New York Times.
На выборах в Конгресс американская украинка от республиканской партии победила демократку Кристину Хейл. На выборах она выступала против социализма, обращаясь к республиканцам, что и принесло ей достаточное количество голосов сельских, консервативных избирателей в Индиане.
Теперь в Палате представителей займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.
Американское издание сообщает, что Спартц родилась в Украине в советское время, а в США переехала 21 год назад. В 2000 году она получила американское гражданство.
Как сообщали новости "Сегодня", на президентских выборах в США идет ожесточенная борьба между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Демократ после победы в важном Мичигане набрал 264 голоса выборщиков (для победы необходимо 270), в то время как у действующего президента 214. Дональд Трамп может обогнать Байдена только в случае победы в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании. Читайте подробней о результатах выборов в США.
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