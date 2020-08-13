Студенты просят лишить Лукашенко звания почетного доктора в украинском вузе

Пока в Беларуси продолжают задерживать украинцев, в Киеве студенты и выпускники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко призывают своего ректора лишить белорусского лидера Александра Лукашенко звания почетного доктора этого вуза из-за жестокого обращения со своим народом.

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Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала в Facebook выпускница КНУ Алена Никулина.

По ее словам, этим обращением действующие и бывшие студенты этого университета настаивают, что "диктатор, который презирает принципы демократии и права человека", не может иметь звание почетного доктора. Они рассчитывают, что к обращению подключатся и аспиранты, преподаватели и работники университета.

Текст заявления

"Уважаемый Леонид Васильевич и члены ученого Совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Мы, инициативная группа выпускников и студентов КНУ, обращаемся к вам с просьбой инициировать лишение Александра Григорьевича Лукашенко звания почетного доктора университета имени Тараса Шевченко.

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Согласно Положению о звании "почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко" от 5 мая 2009 года, это звание присваивается выдающимся отечественным и зарубежным ученым, прогрессивным государственным и политическим деятелям, которые получили мировое признание, за весомый личный вклад в развитие научно-технических знаний, разработку и внедрение современных технологий и новейших научных концепций, педагогическую деятельность, а также укрепление международного сотрудничества ученых университета и зарубежных стран в области науки и образования. Александр Лукашенко отвечает за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы президента Беларуси 2020 года. Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне почетных докторов КНУ бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства".

Отметим, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя происходящее в Минске, сделал странное заявление. По его словам, на акциях протеста "много пьяных, обкуренных и с наркотиками". Более того, Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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