Университет будущего Зеленского – зачем нужен новый вуз и каким он будет?

По словам Подоляка, сегодня в стране есть "весьма неплохие" вузы, однако они "интегрированы в традиционные системы преподавания"

Украина отстает с темпами внедрения образовательных инноваций. По этой причине глава государства Владимир Зеленский инициировал создание президентского университета.

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Об этом "Сегодня" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Не сомневаюсь, что любая прогрессивная идея у нас изначально будет подвергнута остракизму. Без надлежащей оценки мотивов принятия того или иного решения. Так, к сожалению, принято в последние годы. Тем не менее, мотивация создания именно Президентского университета абсолютно своевременна и очевидна. Мы несколько отстаем с темпами внедрения образовательных инноваций – мир слишком быстрый и слишком переменчивый с точки зрения коммуникаций, приоритетных технологий, типов конкуренции", – отметил он.

По словам советника, сегодня в стране есть "весьма неплохие" вузы, однако они "интегрированы в традиционные системы преподавания". А идея президента заключается в создании инновационной образовательной модели:

новые факультеты, которые нужно создавать с нуля и с новыми учебными программами;

иные технологии и методики обучения;

новые профессорско-преподавательские коллективы.

"Идея – в резком повышении нашей конкурентноспособности на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям и большей интегрированности в мировые научные системы. Организационный подход Владимира Александровича в данном случае прост: нам не нужно ломать то, что уже хорошо работает. Но мы можем существенно расширить линейку предложений и попробовать иные способы организации учебного-исследовательского процесса", – добавил Подоляк.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине появился Центр противодействия дезинформации. Руководитель Центра уже назвала три главные цели организации.