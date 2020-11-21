Уманский – алкоголик: в "Слуге народа" раскрыли причину увольнения министра финансов

Экс-министр финансов Игорь Уманский занимал пост всего 26 дней. И из них на рабочем месте глава ведомства появлялся не более пяти дней из-за алкоголизма.

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Об этом заявил заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам бюджета Александр Трухин в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Я думаю, что мы, как команда, должны начать говорить правду и объяснить, что на самом деле произошло. Потому что мы все об этом замалчиваем, об этом знают все коллеги, которые находятся в парламенте, об этом знают все сотрудники Министерства финансов, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда", – сказал народный депутат.





К слову, Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

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12 ноября советник главы Офиса президента Игорь Уманский решил покинуть свою должность. Уманский пообещал рассказал о причинах своего увольнения после принятия решения по его заявлению.

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