Улыбайтесь! Аваков после заявления об отставке с утра пораньше удивил постом в Instagram

Арсен Аваков в Ровно. Коллаж "Сегодня"
Министр внутренних дел Арсен Аваков перед тем, как уйти в отставку, на День работников пожарной безопасности ВСУ посетил управление ГСЧС в Ровно. Кроме работников спецслужб, на встрече были и дети.
Фото с мероприятия утром 14 июля Аваков опубликовал в своем Instagram.
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"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Как мы вчера в Ровно", – написал он.
Напомним, министр не назвал причину своего решения уйти, но сотрудники МВД и депутаты Верховной Раде сообщили свои версии произошедшего .
Также президент Зеленский предложил свою кандидатуру на пост главы МВД . Как оказалось, президент желает видеть в кресле министра внутренних дел нардепа от "Слуги народа", главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Дениса Монастырского.
Заявление главы МВД об отставке в скором времени должны рассмотреть депутаты Верховной Рады.