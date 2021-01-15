Ультиматум не приемлем: Украина жестко ответила Боснии по похищенной иконе

Украина не приемлет ультиматум от сопредседателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о возвращении похищенной в Луганске 300-летней иконы.

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Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на представителя МИДа Олега Николенко.

Дипломат напомнил: то, что икона с украинской территории – неоспоримый факт, и отметил, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по делу о незаконном вывозе.

"Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину", – сказал представитель МИДа.

В этом контексте он напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции с 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

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Николенко объяснил, что в соответствии со статьей 7, государства-участники Конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозных и светских исторических культурных памятников, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения какой-либо подобной культурной ценности.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что страна может отдать похищенную из Луганска икону Украины, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

Напомним, власти Боснии уже делали циничное заявление насчет украинской иконы. Кабинет Додика обратился в посольство Украины с требованием подтвердить ее принадлежность к культурному наследию нашей страны.

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