Українська
$ 28,06
33,99
  1. Новости политики

Ультиматум не приемлем: Украина жестко ответила Боснии по похищенной иконе

15 января, 15:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев ожидает от Сараево содействие в рамках уголовного расследования

Украина не приемлет ультиматум от сопредседателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о возвращении похищенной в Луганске 300-летней иконы.

Реклама

Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на представителя МИДа Олега Николенко.

Дипломат напомнил: то, что икона с украинской территории – неоспоримый факт, и отметил, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по делу о незаконном вывозе.

"Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину", – сказал представитель МИДа.

В этом контексте он напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции с 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

В тренде
Ультиматум не приемлем: Украина жестко ответила Боснии по похищенной иконе
Реклама

Читайте также: В деле украденной украинской иконы появился нацистский "след"

Николенко объяснил, что в соответствии со статьей 7, государства-участники Конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозных и светских исторических культурных памятников, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения какой-либо подобной культурной ценности.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что страна может отдать похищенную из Луганска икону Украины, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

Напомним, власти Боснии уже делали циничное заявление насчет украинской иконы. Кабинет Додика обратился в посольство Украины с требованием подтвердить ее принадлежность к культурному наследию нашей страны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Босния икона ультиматум МИД Украины Додик Босния и Герцеговина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Трампу объявлен импичмент
Трампу объявлен импичментСША
Цена газа для украинцев будет снижена: нардеп объяснила механизм
Цена газа для украинцев будет снижена: нардеп объяснила механизмЖКХ
США ввели санкции против украинцев: у Зеленского впервые отреагировали
США ввели санкции против украинцев: у Зеленского впервые отреагировалиПолитика
Госрегулированием цен на газ власти
Госрегулированием цен на газ власти "убивают" энергетическую реформу – ЯценюкПолитика
Почему Израиль бомбит Сирию и когда это закончится
Почему Израиль бомбит Сирию и когда это закончитсяДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять