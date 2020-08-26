Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине

Спустя полтора года после отзыва Мари Йованович с должности посла США в Украине, Белый дом может официально назначить нового главу дипмиссии. Имя известно – это боевой генерал Кит Дейтон. Он уже прошел "собеседование" в Сенате и может приехать в Киев до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

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На должность он зайдет в очень непростое время. Во-первых, ему нужно будет подготовить визит Владимира Зеленского в Белый дом. Во-вторых, убедить Вашингтон реанимировать позицию спецпредставителя Госдепа по Украине и соответствующий канал коммуникации с Россией. В-третьих, обозначить рамки приоритетных реформ, на которых должен сфокусироваться Киев. Ну, и, в-четвертых, предпринять шаги по поддержке Украины ввиду нарастающей угрозы со стороны Беларуси из-за укрепления там России.

Угроза для НАТО

Укрепление России в Беларуси подрывает безопасность НАТО. Союзникам уже нужно думать, как укрепить свой восточный фланг. Особенно в Польше, Латвии и Литве, которые граничат с Беларусью. Ни для кого не секрет, что в Кремле давно вынашивают идею размещения в Беларуси российской военной базы. Долгие годы шли переговоры о дислокации авиабазы РФ в Барановичах или Бобруйске, с возможностью дальнейшего расширения. Ведь Беларусь единственная из членов ОДКБ, где нет российской военной базы (правда, два российских военных объекта, переданных Москве в аренду на 25 лет, в стране все же есть).

Срок аренды этих двух военных объектов истекает как раз в 2020 году. В июне между Минском и Москвой стартовали консультации. Беларусь обещала уведомить Россию о своем решении. Но, после этого новостей о продлении договоров аренды или их денонсации не было.

В статье "Транзит власти в Беларуси уже подготовлен, остались нюансы с заменой Лукашенко" сайт "Сегодня" подробно описал сценарии развития событий в Беларуси. Сейчас Владимиру Путину не выгодно вмешиваться в дела соседей военным путем, открыто вводя войска или предоставляя режиму Лукашенко своих силовиков для подавления протестов, чтобы не потерять лояльное к нему отношение белорусов.

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По словам бывшего замминистра обороны США Майка Карпентера, сейчас ФСБ РФ направляет в Беларусь своих политтехнологов и советников, чтобы проникнуть в ключевые белорусские учреждения, такие как КГБ.

"Не думаю, что Кремль будет использовать открытую военную силу. Нам следует уделять больше внимания тайным специалистам российской разведки, которые активно работают над подавлением и демобилизацией продемократического движения. Это не маленькие "зеленые человечки" в униформе – это люди в тени. Вот почему США и ЕС должны оказывать максимальную поддержку белорусскому гражданскому обществу и независимым СМИ, вводя жесткие санкции и замораживая активы, как в отношении представителей высшего, так и среднего звена режима, которые участвуют в репрессиях. Но я не верю в санкции против белорусской экономики, это больше навредит людям, чем режиму", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Буквально за пару недель до президентских выборов в Беларуси, впервые с 2008 года Минск и Вашингтон официально "разморозили" дипломатические отношения. Послом Беларуси в США стал замминистра иностранных дел Олег Кравченко. Соединенные Штаты в конце июля отправили в Минск временного поверенного и всерьез присматривались к кандидатуре главы американской дипмиссии в Беларуси. Однако, по словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, сегодня мнения в Вашингтоне разделились: одни говорят, что на фоне происходящего отправлять нового американского посла в Беларусь не стоит, другие, наоборот, считают, что новый посол будет помогать оппозиции.

Украинский "фронт"

От решения Вашингтона зависит и работа на украинском направлении. Укрепление России в Беларуси затронет не только членов НАТО – Польшу, Латвию и Литву – но и Украину. У нас с Беларусью больше 1000 км общей границы. Если Запад позволит Кремлю поглотить Беларусь, появление там российской военной базы лишь вопрос времени.

Еще до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут 3 ноября, в Украину, наконец, приедет новый посол США. На эту должность Дональд Трамп номинировал Кита Дейтона – военного дипломата и генерала, который 40 лет служил в Сухопутных силах США.

По словам украинских экспертов, такое назначение более чем интересное. За всю историю дипломатических отношений Киева и Вашингтона, Кит Дейтон – первый "боевой" посол США в Украине. За исключением первого временного поверенного в делах США в Украине Джона Гундерсена. Но проработал он в Киеве всего пару месяцев, пока Штаты не назначили первого в истории посла США в Украине – Романа Попадюка.

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В письменных показаниях накануне слушаний в Комитете Сената США по международным делам, Кит Дейтон назвал свой ключевой приоритет в случае утверждения на должность – реформа ВСУ и оборонной промышленности, а также судебная и реформа правоохранительных органов. Уже на слушаниях в Сенате Кит Дейтон четко обозначил, на что США следует обратить внимание в первую очередь – на укрепление ВМС и Воздушных сил Украины. А Черное море, по его словам, должно стать для Штатов важной стратегической зоной.

"Будет ли он параллельно столько же внимания уделять, к примеру, судебной реформе и коррупционным вызовам (чем активно занималась его предшественница Мари Йованович, которая давала показания по делу об импичменте Трампу – Авт.), посмотрим. Но Кит Дейтон четко понимает все вызовы, которые существуют, как в середине страны, так и извне, к примеру, последствия российских осенних военных учений", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест.

Но решающую роль в политике и работе нового посла США в Украине сыграют результаты ноябрьских президентских выборов. Хоть разрыв между бывшим вице-президентом и кандидатом от демократов Джо Байденом и нынешним президентом-республиканцем Дональдом Трампом немного сократился, но все еще остается существенным – около 10 процентных пунктов.

По словам Майка Карпентера, Трамп продолжает называть Путина "потрясающим парнем", публично заявляя, что Крым принадлежит России.

"Почему тогда кто-то надеется, что с приходом нового посла все изменится? Хотя, думаю, Кит Дейтон очень компетентен, как и его предшественница Мари Йованович, которая была очень успешной", – подытожил Карпентер.

Напомним, "президент" Беларуси Александр Лукашенко вспомнил о старой идее конституционного референдума:

Видео: Пул №3/Telegram

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