Украина может присоединиться к санкциям против РФ из-за отравления Навального – Зеленский

Президент Владимир Зеленский допускает присоединение Украины к международным санкциям против Российской Федерации из-за отравления Алексея Навального после обнародования подробностей этого дела.

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Об этом президент заявил во время пресс-конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС.

"Я еще не видел детали этого дела (по отравлению Навального. – Ред.). Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные подробности от немецкой стороны, прежде всего. И тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров", – сказал он.

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Напомним, технический анализ, проведенный Организацией по запрету химического оружия (ОЗХО), подтверждает, что следы нервно-паралитического агента группы "Новичок" были обнаружены в биопробах российского политика Алексея Навального.

Ранее в Германии заявляли, что если ОЗХО подтвердит результаты исследований проб отравления российского оппозиционера Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции, Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России.

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