Украину не позвали на саммит НАТО? Вице-премьер Стефанишина опровергла фейк

Вице-премьер Ольга Стефанишина
В соцсетях пишут, что, если украинский вопрос и будут обсуждать на предстоящем саммите НАТО, то без Украины. Якобы представителей нашей страны не позвали на встречу стран-членов Альянса.
Сайт "Сегодня" разбирается, насколько это может быть правдой и что по этому поводу говорят в правительстве.
Что произошло?
Ссылаясь на собственных "инсайдеров", журналист Игорь Соловей сообщил, что, согласно программе июньского саммита НАТО, Украину на него не пригласят.
"Решение принято послами НАТО на их последнем заседании [перед саммитом – ред.]", – пишет Соловей в Telegram.
Якобы такое решение было принято, потому что у Украины уже почти два года нет посла при НАТО.
Компетентность своих источников Соловей не уточняет.
Реакция Кабмина
Эта информация не осталась незамеченной в украинском правительстве – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина опровергла это в своем Facebook.
По ее словам, подобные заявления являются фейковыми – на сегодняшний день определена только дата саммита. Повестка встречи все еще остается несогласованной.
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Кроме того, формат участия в саммите партнеров Альянса, в том числе Украины, определяется в двустороннем диалоге, утверждает Стефанишина. По ее словам, "рано окончательно говорить о результатах", поскольку эта работа продолжается.
"Интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой. Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей", – добавила вице-премьер.
Она напомнила о своем предстоящем визите в Брюссель 17-18 мая, где она поднимет "все важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО".
Напомним, ранее в этом месяце президент Польши Анджей Дуда заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что на будущем саммите будет поднят вопрос вступления Украины в НАТО.