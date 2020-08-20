Украинский переговорщик о требованиях России по Донбассу: Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо

Дьявол даст все, что хочешь, но потом заберет в миллион раз больше, говорит Гармаш

На переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Россия выдвинула новые требования, чтобы жестко продавить политическую субъективизацию ОРДЛО. А все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на то, чтобы узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира".

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Об этом переговорщик в ТКГ от отдельных районов Донецкой области Сергей Гармаш пишет на своей странице в Facebook.

"Глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "консультативном совете" и "формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению", – говорит Гармаш.

По его словам, если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста Минска, манипуляции и давление – это та форма "диалога", которая приведет к желаемому эффекту "мирного урегулирования", то они ошибаются. "Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия", – подчеркивает переговорщик.

Он повторяет, что дело не в тексте Минских соглашений, ведь они могут стать основой компромисса, а в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить Украину принять ее извращенную трактовку этого текста. "Дело в тактике ее, так называемого, "диалога". "Диалога", когда тебя не слышат, "диалога" не с теми, кто реально принимает решения. Те, кто последние два дня наблюдал Минские переговоры, понимают, о чем речь".

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Гармаш обратился к ОБСЕ и западным партнерам: "Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ – это Россия, Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия".

В тренде Украинский переговорщик о требованиях России по Донбассу: Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо

Он заметил, что после этого поста его могут обвинить в срыве стратегических планов или назовут помехой к очередному обмену. "Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов – это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом", – уверен переговорщик.

"Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберет в миллион раз больше", – подчеркнул Гармаш.

"Разминирование, новые КПВВ, мир – это все замечательно. Но это не абстрактные понятия – это части того целого, которое называется "война". Она идет. Она – реальность. И война ведется не ради мира. Война ведется за ценности. Поэтому променять эти ценности на мир, – значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленными. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена справедливость", – считает переговорщик.

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"Еще раз: или нормальный диалог, или в *опу такую "дипломатию"! Называть черное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!" – подытожил Гармаш.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не позволил России сорвать будущую встречу в "нормандском формате" – агрессор выдвинул Украине новое требование, но украинская сторона ловко выкрутилась.

Кстати Кравчук в интервью сайту "Сегодня" объяснил, почему России не удастся добиться внесения изменений в Конституцию Украины для закрепления особого статуса Донбасса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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