Украинские следователи придут к собственным выводам – Венедиктова о "пленках Деркача"

Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача". Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Украина".

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"Сейчас следствие по "пленкам Деркача" продолжается. И опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. (…) Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять", - рассказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что украинские следователи не будут ориентироваться на результаты расследования, обнародованные в США, а "придут к собственным выводам". Также Венедиктова отметила, что считает это скорее политической коррупцией, а не юридической.

В то же время генпрокурор назвала победой тот факт, что Украина не была втянута в геополитику и политику национального уровня США.

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"Мы не должны вмешиваться в деятельность других стран. Поэтому те дела, что касаются непосредственно нас, – мы ими занимаемся, и следствие поставит в этом точку", - заявила генпрокурор.

Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", Венедиктова заявила, что украинское следствие придет к собственным выводам.

"Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем", – подчеркнула она.

Как сообщали "Сегодня", ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, обсуждали увольнение экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на кредит от Америки.

Произошедшее прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский – он призвал прокуратуру и правоохранительные органы отреагировать на инцидент.

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