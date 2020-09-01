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Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учеников

1 сентября, 13:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава Минздрава пообещал дать школьникам отдохнуть от учебы во время местных выборов

Во время местных выборов, которые должны пройти в Украине 25 октября, школьникам могут организовать внеплановые каникулы.

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Об этом, как сообщает Telegram-канала PavlovskyNews, 1 сентября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он объяснил это необходимостью поиска баланса между проведением выборов и обеспечением безопасности здоровья, поскольку большинство избирательных комиссий традиционно находятся в школах.

"Если вы спрашиваете про школы, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседания комиссий и подсчёт голосов, дети не учились", – заявил Степанов.

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Для доработки окончательной версии механизма проведения выборов в условиях эпидемии Минздраву необходимо еще несколько дней, отметил глава ведомства.

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Напомним, что местные выборы должны пройти по всей Украине, кроме территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Однако ранее заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин уже обратился к Верховной Раде с письмом, заявив о возможности голосования даже в ОРДЛО.

Больше о том, к чему следует готовиться украинцам, которые придут на избирательные участки, читайте в материале "Местные выборы в Украине: что изменится для избирателей и кандидатов" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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школа каникулы ученики учеба местные выборы Максим Степанов
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