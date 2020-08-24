Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости политики

Стратегия независимости: эксклюзивное интервью с создателем Концепции ВСУ Виталием Лазоркиным

24 августа, 07:37

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Россиянам не отдали арсенал и вооружение, но зачемто отдали флот в Севастополе

В первой части интервью с автором первой концепции ВСУ, автором законов "О Вооруженных силах Украины" и "Об обороне Украины" полковником в отставке Виталием Лазоркиным сайт "Сегодня" рассказал о том, как были написаны эти исторические документы, как создавался Союз офицеров Украины и как Москва пыталась навязать новым независимым государствам военную доктрину "обновленного СССР". Читайте продолжение рассказа о тех исторических днях.

Непростительная стратегическая ошибка

Реклама

/ Фото: Фото из личного архива полковника Виталия Лазоркина

- Виталий Ильич, а по ядерному оружию, по Черноморскому флоту ваша делегация переговоры также вела?

- Да, в то время поднимались вопросы по всем направлениям. Что касается ядерного оружия, то Украина исходила из того, что в Декларации о суверенитете 1990-го года был прописан безъядерный статус Украины. Но вот как раз по одним из таких переговоров с Россией я припоминаю эпизод при участии народного депутата Степана Хмары.

Реклама

- Он тоже входил в состав делегации?

- Нет. Но мы со Степаном Ильичем уже были знакомы – жили в соседних номерах в одной из гостиниц Киева. Однажды он подходит ко мне и говорит: "Я знаю, что вы едите на переговоры в Москву по ядерному оружию. Прошу взять меня, а то Дурдинец почему-то не хочет". Я пошел к Василию Васильевичу и упросил его взять Степана Хмару с нами. И вот идут переговоры в Москве – это был октябрь 1991-го. Российская делегация сидела рядом с нашей. А Степан Хмара был всегда такой заводной. Слово за слово. Разговор на повышенных тонах. Павел Грачев тогда был главой Госкомитета России по оборонным вопросам, а уже позже стал министром обороны РФ, тоже с запалом ответил: "И заберу! Всю армию заберу. Сколько там у вас ее миллион? Заберу и останетесь без армии!". А Хмара ему: "Забирай! Создадим свою!". В аудитории наступила тишина и вдруг я слышу гомерический смех Грачева: "Ну и хитер же ты Степан Ильич! Так у вас их там миллион, куда же я их заберу?!". Так Павел Грачев понял, что от Украины он ничего не получит, а Степан Хмара одержал моральную победу!

- А относительно оружия, военного имущества не было ли у россиян желания вывезти из Украины весь арсенал?

- Да желание может и было. Но кто им отдаст? То, что осталось на территории Украины по всем международным нормам являлось собственностью Украины и никто не имел право это забрать. Конечно, уже начиная с октября, когда Россия почувствовала себя правопреемницей СССР, переговоры пошли значительно сложнее, поскольку россиян волновали три ключевых вопроса – ядерное оружие, Крым и флот. Стало понятно, что Черноморский флот Россия видела своей собственностью.

В феврале 1992-го я убедил, наконец, министра обороны Константина Морозова отправить меня и капитан-лейтенанта Игоря Тенюха (украинский адмирал, командующим ВМФ Украины в 2006-2010 годах, в феврале-марте 2014 года – и.о. министра обороны Украины, авт.) в Севастополь на переговоры с командующим Черноморским флотом адмиралом Игорем Касатоновым (адмирал, в 1991-1992 годах – командующий Черноморским флотом ВМФ России, – авт), поскольку там начались репрессии в отношении моряков, которые приняли присягу на верность Украинскому народу. Как проходила моя встреча с Касатоновым – это уже другая история. Но я понял, что Россия нам Черноморский флот не отдаст и что нужно незамедлительно заставить Москву вывести флот из Крыма. Но наши президенты допустили непростительную стратегическую ошибку идя навстречу Москве, отдав Черноморский флот России и оставив его в Крыму. Свой флот, по сути, они так и не создали. Хотя я писал в свое время в докладной президенту Кравчуку: чей флот, того и Крым.

Реклама

Уже в 1998 году я с удивлением узнал, что на территории Крыма Россия незаконно эксплуатирует около восьмисот объектов, которые принадлежат Украине и не вошли в договор по разделу Черноморского флота. Весь список этих объектов я передал народному депутату Ярославе Стецько, которая обнародовала факты с трибуны Верховной Рады, но расследования этой проблемы так и не состоялось. Тогда главой комитета по вопросам безопасности и обороны парламента был коммунист Геннадий Крючков, который сыграл, на мой взгляд, свою негативную роль в этом вопросе.

Украина была способна перекрывать все направления

- Это правда, что именно вы приводили к присяге войска Киевского гарнизона?

- Да, офицеров запаса Киевского гарнизона. Это было 19 января 1991 года на Софийской площади. На присягу в качестве гостя был приглашен автор Акта провозглашения Независимости Левко Лукьяненко. Офицеры приняли присягу, мы их поздравили, поздравили друг друга. У меня сохранились архивные фото с того события.

/ Фото: Фото из личного архива полковника Виталия Лазоркина

Реклама

- Помимо Концепции создания ВСУ и законопроектов вы написали также проект военной доктрины Украины. Который так и не был принят. А также другие работы в которых рассматривали вопросы построения армии независимой Украины. Расскажите об этом.

- Мне кажется, главные стратегические ошибки в построении Вооружённых Сил Украины были сделаны именно в те времена с событий лета 1992 года. С них началось ослабление украинской армии, снижение ее боеспособности.

Поскольку до преподавательской деятельности у меня был десятилетний опыт управления войсками по службе в Управлении ПВО Прикарпатского военного округа, я прекрасно понимал структуру и задачи, возможности и потенциал обороны страны Вооруженными Силами в составе военных округов. Это как раз та система обороны, которая нужна была Украине. Это эффективная система. Как только возникает необходимость, округ превращался во фронт и выходил на позиции. За счет мобилизационного резерва на его базе формировался еще один фронт. То есть округ формировал два фронта, в составе которых было по две общевойсковых и по одной танковой армий; в каждом округе было по одной авиационной армии. Украина на момент обретения независимости имела три военных округа, способных перекрывать все направления. Киевский военный округ – это восточный фронт, граница с Россией. Одесский военный округ перекрывал южное направление. Прикарпатский военный округ – западное, северо-западное направление. При этом в случае агрессии со стороны России Прикарпатский военный округ выступал как второй эшелон войск для фронта, который формировал Киевский военный округ.

/ Фото: Фото из личного архива полковника Виталия Лазоркина

- Во времена СССР округа формировались прежде всего с прицелом на отражение/атаку на внешних границах. Киевский военный округ не имел выходов к границам. Достаточен ли был его потенциал, способен ли он был способен перекрывать восточные границы Украины?

- Если мы рассматриваем, что восточный фронт – это Россия, то, как я тогда акцентировал, на этом направлении мы должны отдавать предпочтение огневой мощи авиации и ракетных войск. Которые могли работать по большим площадям, прилегающим к территории Украины и угрожать ракетным ударом по Москве для сдерживания агрессора от развязывания боевых действий. Наши ракеты – даже оперативно-тактические замечательно "доставали" до Москвы. По прямой там 750 километров, а международный договор по ракетам средней дальности ограничивал дальность начиная от 900 километров. То есть мы вполне могли развивать ракетостроение, не нарушая договор и укрепляя обороноспособность страны.

В тренде
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси

Кроме того, в Киевском военном округе было много авиационных частей. Авиация замечательно действовала бы на передовой и по тылам противника. А танковая армия, которая дислоцировалась в Житомире составляя второй эшелон, прикрывала бы фронт и при необходимости наносила бы разящие удары. Киевский и Прикарпатский округа прекрасно взаимодействовали при любом развитии событий, прикрывая друг друга. Так что моя концепция учитывала и особенности театров боевых действий и возможные действий агрессора и необходимые контрдействия украинских Вооруженных Сил.

Отдельно я хотел бы сказать о системе управления ПВО. Я понимал, что все рода войск, которые есть в округе должны управляться из одного центра, который несет ответственность за исход проведения операций – штаба фронта. И тогда, в апреле 1992 году я предложил командующему ПВО генерал-лейтенанту Михаилу Лопатину передать в состав военных округов все войска ПВО, оставив себе резерв. И сосредоточить свое внимание на боевой подготовке войск, на развитии вооружений войск ПВО, на подготовке квалифицированных кадров. Я спросил его, где проливается кров, он ответил – на передовой! "Так зачем вам брать на себя ответственность за количество пролитой крови на передовой? – говорю. – Нужно усилить противовоздушную оборону фронта и командующий фронтом должен иметь возможность обеспечивать противовоздушную оборону своих войск по всему азимуту и по всей высоте, чтобы эффективно решать задачи фронта". И я его убедил, мы написали докладную записку Морозову, в которой аргументированно пояснили свою позицию.

Но Морозов не был стратегом, к сожалению, и к тому же по привычке сильно ориентировался на мнение Москвы, где у него были друзья по совместной службе. Москва рекомендовала ликвидировать военные округа. И Морозов пошел на это, создав непонятные оперативные командования и начав масштабное сокращение численности войск. Тем самым была нарушена отработанная десятилетиями система мобилизации Вооруженных Сил.

Войска ПВО уже позже будут объединены с авиацией, что вообще нонсенс: они ведь решают противоположенные задачи. Таким образом, была создана возможность для массовой распродажи войскового имущества, техники и вооружения длительного хранения и созданы все условия для коррупции в Министерстве обороны. Весь негатив допущенных тогда ошибок мы ощутили в полной мере в 2014 году.

Стратегические силы сдерживания могли нанести противнику неприемлемый ущерб

- Украина в 1991-м имела действительно огромную армию, содержать которую нам явно было не по силам…

- Никто не планировал постоянно содержать миллионную армию. Нам это было не нужно. В законе "Об обороне", в военной доктрине, которую я подготовил позже, я заложил и отстаивал принципы обороной достаточности. В мирное время в Украине должны были быть Стратегические силы сдерживания, способные нанести противнику неприемлемый ущерб в случае вооруженной агрессии. Здесь крайне важны ракетные войска и бомбардировочная авиация дальнего действия. В целом войска Стратегических сил сдерживания могли быть численностью до 60 тысяч человек в мирное время. Впрочем, доктрина, предполагала, что в зависимости от внешнеполитической ситуации, опасностей и угроз Украина принимает решение об увеличении числа военнослужащих за счет сил мобилизационного резерва. Но главное – Стратегические Силы сдерживания должны обладать вооружением повышенной боевой мощи.

В случае внешней агрессии в стране вводилось военное положение. И разворачивались Стратегические резервы. На базе округов, как я уже говорил, разворачивались, по сути, по два фронта. Ресурсов для этого было достаточно.

Я вместе с моим коллегой полковником Валерием Кохно в 1993 году подготовили проект Военной доктрины. Мы его представили Экспертному научному совету Министерства обороны, и совет рекомендовал передать его на рассмотрение и утверждение парламентом. Но в Минобороны нашлись силы, которые подали другой проект, вызвавший массу критических замечаний. В итоге он не был утвержден. Но в оборонном ведомстве "забыли" и о нашем проекте.

- Почему?

- Как я уже отмечал, в свое время я пытался убедить Морозова не ликвидировать военные округа. Но, как я понял, тогда уже украинское руководство договорилось с Москвой, что в Украине округа будут ликвидированы, вместо них будут созданы Оперативные командования. Вместо штатов военных округов пришли штаты Оперативных командований. И что интересно, в штатах этих командований уже не было военных складов с вооружением, техникой, имуществом длительного хранения, то есть всего того, что в случае агрессии позволяло Украине оперативно провести мобилизацию, сформировать новые части, соединения и объединения для успешного отражения вооруженного нападения и защиты территории и суверенитета. Не исключаю, что этот момент со складами – одна из "причин", почему руководство Минобороны и страны пошло по такому пути построение ВСУ.

- В результате весной 2014 года защищаться от агрессора было не только некем ("благодаря реформам" некоторых министров обороны, скрывающихся сегодня в России) но и нечем. А перманентные пожары на складах, которые народная молва объясняет в том числе попытками скрыть масштабные хищения, стали притчей во языцех…

- Украина в результате реализации моей Концепции создания Вооруженных Сил получила "в наследство" мобилизационных ресурсов на общую сумму около 83 миллиардов долларов, а ликвидация военных округов в итоге породила беспрецедентно систему коррупции в Министерстве обороны, откуда и взялись все эти "свинарчуки"! За три десятилетия так называемого "реформирования" армии все склады, арсеналы, базы долгосрочного хранения имущества, техники и вооружения как бы растворились в пространстве: все было распродано, порой за бесценок. При этом армия не получила от этого какой-либо пользы для повышения своей боеготовности. А а наоборот, оказалась небоеспособной к началу вооруженной агрессии России и к этой гибридной войне, которая началась, фактически с присвоения Черноморского флота бывшего СССР. Потому сейчас я делаю анализ работы и "заслуг" всех президентов и их министров обороны за все годы в контексте обеспечения обороноспособности страны.

Слишком много времени потеряно

- Благо, после 2014 года украинская армия начала возрождаться. Равно как и украинский ВПК. Мы начали развивать ракетное вооружение, о чем вы говорили еще тридцать лет назад, продвигаются разработки в других сферах.

- Может, скажу непопулярную вещь, но пока больше разговоров, чем реальных достижений. Для того, чтобы создать современную боеспособные Вооруженные Силы, готовые ответить на любые вызовы, нужно еще работать и работать. В том числе в плане реформирования ВСУ. Слишком много времени было потеряно и слишком большие испытания пришли на долю нашей армии за эти годы. К сожалению, руководство страны и Минобороны не обладало стратегическим мышлением. А некоторые, как вы правильно заметили, откровенно работали не на Украину, а на Россию, и сейчас скрываются там. Можно ли было ожидать развития армии, если на самом верху – или непрофессионалы, или коррупционеры, или предатели?

Как в конце восьмидесятых-начале девяностых борясь за независимость, так и сейчас, сражаясь за свою территорию на востоке Украины, мы и наши герои-защитники доказали, что Украина заслужила быть свободным, сильным и суверенным государством. Я свято верю, что и Украина, и наши Вооруженные Силы успешно преодолеют все посланные нам испытания.

/ Фото: Фото из личного архива полковника Виталия Лазоркина

Справка Сегодня:Виталий Лазоркин, полковник в отставке. Автор концепции создания Вооруженных Сил Украины (1990 г.), законов "О Вооруженных Силах Украины" и "Об обороне Украины" (1991 г.), проекта военной доктрины Украины (1992 г.), имеет более 40 научных работ по оборонной тематике. В 1977-1987 годах проходил службу в Управлении войсками ПВО Прикарпатского военного округа, в 1987-1991 – начальник радиолокационного цикла Объединенной военной кафедры Львовского политехнического института. Народный депутат Львовского областного совета (1991-1995 г.г.). Один из основателей и замглавы Союза офицеров Украины. Организатор рабочей группы по созданию Минобороны Украины, член инициативной группы по созданию ВМС Украины, представитель от Украины в межгосударственной рабочей группы по военным вопросам при Комитете по вопросам безопасности и обороны Верховного Совета СССР (1991-1992 г.г.). Один из первых офицеров ВСУ. Руководитель группы консультантов первого министра обороны независимой Украины.

После начала российской агрессии, пожалуй, впервые за годы независимости, армия начала серьезно наращивать боевую мощь:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

армия ВСУ агрессия России День Независимости Украины

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук дал Зеленскому два совета
Кравчук дал Зеленскому два советаПолитика
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)
Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)Россия
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования России
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования РоссииПолитика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского ЛукашенкоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять