Украинская разведка усилила свои возможности – Зеленский

Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно прогнозировать

Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Среди прочего, усилия наших разведывательных органов способствовали получению Украиной статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО", - сказал Зеленский.

Работа разведчиков – это невидимый напряженный интеллектуальный поединок, который всегда, а особенно в условиях войны, продолжается круглосуточно и без выходных "ради мира, покоя и стабильности Украины", отметил президент.

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"Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно прогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, – достоверная. От нее зависит не только принятие важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наша страна, говорю откровенно, – является слепой, глухой и практически бессильной", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украине и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.

Ранее Зеленский рассказал о планах на военную разведку до 2025 года.

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