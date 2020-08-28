Украинцев впускают 45 стран: где можно провести отпуск (карта)

За две недели список стран, разрешающих въезд граждан Украины расширился еще на три государства

Несмотря на всемирную пандемию коронавируса различные страны мира продолжают открывать свои границы – в том числе и для граждан Украины.

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Как сообщил на брифинге 28 августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на сегодняшний день украинцы могут ездить в более чем четыре десятка стран.

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"Перечень стран, открытых для путешествий украинцев: 45 стран открыты и относительно открыты в сравнении с 42 странами двумя неделями ранее. Добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Судан и Руанда. Другие страны сохраняют правила въезда", – заявил Кулеба.

Более детальная информация о странах, разрешивших въезд украинских граждан, указана на карте МИД.

Реклама / Фото: МИД Украины .

Напомним, что правительство самой Украины накануне приняло решение запретить въезд иностранных граждан в страну с 28 августа по 28 сентября. Правда, в этом правиле существует множество исключений.

Стоит отметить, что сама Украина все еще находится в "красной" зоне – по состоянию на 28 августа в стране официально зарегистрировано 114 497 случаев инфицирования, из которых 2 451 закончились смертельным исходом. При этом 55 083 пациентам уже удалось победить болезнь.

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