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Украинцев впускают 45 стран: где можно провести отпуск (карта)

28 августа, 13:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

За две недели список стран, разрешающих въезд граждан Украины расширился еще на три государства

Несмотря на всемирную пандемию коронавируса различные страны мира продолжают открывать свои границы – в том числе и для граждан Украины.

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Как сообщил на брифинге 28 августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на сегодняшний день украинцы могут ездить в более чем четыре десятка стран.

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"Перечень стран, открытых для путешествий украинцев: 45 стран открыты и относительно открыты в сравнении с 42 странами двумя неделями ранее. Добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Судан и Руанда. Другие страны сохраняют правила въезда", – заявил Кулеба.

Более детальная информация о странах, разрешивших въезд украинских граждан, указана на карте МИД.

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/ Фото: МИД Украины

.

Напомним, что правительство самой Украины накануне приняло решение запретить въезд иностранных граждан в страну с 28 августа по 28 сентября. Правда, в этом правиле существует множество исключений.

Стоит отметить, что сама Украина все еще находится в "красной" зоне – по состоянию на 28 августа в стране официально зарегистрировано 114 497 случаев инфицирования, из которых 2 451 закончились смертельным исходом. При этом 55 083 пациентам уже удалось победить болезнь.

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туризм туристы украинцы за границей МИД Украины Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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