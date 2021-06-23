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Украинцам упростят правила въезда в Грузию: что изменится

23 июня 2021 17:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Шмыгаль принял в Киеве грузинских президента и премьера – на встрече было принято важное решение для восстановление туризма

Украина и Грузия взаимно признают документы о вакцинации граждан от COVID-19, что освободит иммунизированных украинских путешественников от необходимости оформлять международных образец.

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Об этом сообщила пресс-служба украинского Кабмина.

Соответствующее соглашение было достигнуто премьер-министром Денисом Шмыгалем с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили во время официального визита грузинской делегации в Киев 23 июня.

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"Надеюсь, что постепенное снятие коронавирусных ограничений в наших странах будет способствовать восстановлению туристического потока. Во время встречи с премьер-министром Грузии мы договорились о взаимном признании документов о вакцинации", – сказал Шмыгаль.

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На данный момент украинская сторона ожидает от грузинского правительства скорейшего ответа на ноту с соответствующим предложением.

Президент Саломе Зурабишвили возглавила грузинскую делегацию в Киеве

Президент Саломе Зурабишвили возглавила грузинскую делегацию в Киеве / Фото: Кабинет министров Украины

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Кроме того, обсуждались улучшение торгово-экономического сотрудничества и реализация совместных инфраструктурных проектов.

Шмыгаль договорился с Гарибашвили провести в сентябре 2021 года заседание Совместной межправительственной Украинско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

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Напомним, что президент Владимир Зеленский уже принял свою грузинскую коллегу Саломе Зурабившили в Мариинском дворце, где она заявила о нормализации в отношениях двух стран, а также вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами.

Как прошел визит грузинской делегации в Киев, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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