Украинцам упростили въезд в Польшу: отменили еще одно ограничение

В июле власти Польши возобновили авиасообщение, а теперь еще и упростили въезд в страну польских граждан и иностранцев, в том числе украинцев, которые прилетают в страну международными рейсами из Украины.

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Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе украинского посольства в этой стране.

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Кроме того, от карантина освобождены:

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водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторы морской администрации;

лица, выполняющие на территории Польши, работу связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора);

пассажиры судов, курсирующих, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лица, получающие образование, и ученые, которые проводят исследования в Польше (необходимо документальное подтверждение обучения/научной деятельности);

лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта, и члены их семей;

лица, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

члены семей граждан ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, а также члены их семей, которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию.

Напомним, что украинским туристам в Польшу въезжать все еще нельзя. На прошлой неделе Евросоюз обновил список стран, граждане которых могут въезжать в ЕС с любой целью, однако Украины среди них опять не оказалось.

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А для въезда во многие другие страны украинцам надо иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Как его сделать правильно, смотрите в видеосюжете:

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