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Украинцам упростили въезд в Польшу: отменили еще одно ограничение

10 августа, 17:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пассажирам самолетов из Украины отменили необходимость карантина

В июле власти Польши возобновили авиасообщение, а теперь еще и упростили въезд в страну польских граждан и иностранцев, в том числе украинцев, которые прилетают в страну международными рейсами из Украины.

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Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе украинского посольства в этой стране.

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Кроме того, от карантина освобождены:

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  • водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • инспекторы морской администрации;
  • лица, выполняющие на территории Польши, работу связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора);
  • пассажиры судов, курсирующих, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
  • лица, получающие образование, и ученые, которые проводят исследования в Польше (необходимо документальное подтверждение обучения/научной деятельности);
  • лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта, и члены их семей;
  • лица, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
  • члены семей граждан ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;
  • лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, а также члены их семей, которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию.

Напомним, что украинским туристам в Польшу въезжать все еще нельзя. На прошлой неделе Евросоюз обновил список стран, граждане которых могут въезжать в ЕС с любой целью, однако Украины среди них опять не оказалось.

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А для въезда во многие другие страны украинцам надо иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Как его сделать правильно, смотрите в видеосюжете:

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Польша самолет карантин работа в Польше украинцы в Польше

Источник: Сегодня

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