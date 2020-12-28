Украинцам разрешили менять прописку в онлайне

Поменять место проживания украинцы старше 14 лет теперь смогут и в электронном виде – Кабинет министров решил запустить соответствующий экспериментальный проект.

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Данное решение было принято на внеочередном правительственном заседании 28 декабря, трансляция которого шла в YouTube.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Александа Борнякова, постановка и снятие с места регистрации – одна из самых популярных госуслуг среди населения. При этом в электронной форме на сегодняшний день можно поменять прописку только для граждан до 14 лет.

В новом решении прописаны все сроки, шаги и поручения, необходимые для того, чтобы к концу 2021 года смена места проживания в Украине максимально упростилась и перешла в электронный формат, став абсолютно свободной для каждого, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это постановление – один их очередных шагов реального упрощения взаимодействия каждого гражданина и государства", – сказал он на заседании правительства.

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Напомним, что в мае в Украине упростили прописку детей – при регистрации несовершеннолетнего не нужны документы, подтверждающие его право на проживание в жилье.

Также мы писали, что вице-премьер и министр по цифровой трансформации Михаил Федоров собирается в течение трех лет перевести все государственные услуги в онлайн-формат.

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