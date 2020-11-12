Украина в ООН пристыдила Россию после слов о "выполнении" Будапештского меморандума

Россия обязалась не посягать на суверенитет Украины, но в итоге развязала войну

Россия на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН цинично заявила, что "неукоснительно выполняет" Будапештский меморандум, а представитель Украины в ответ припомнил россиянам о тысячах убитых и раненных украинцах на Донбассе после вторжения РФ.

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Темой заседания был доклад МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия, но между украинской и российской делегацией завязался спор из-за "Будапешта", согласно которому Россия гарантировала безопасность Украины после отказа нашей страны от ядерного оружия.

"РФ строго соблюдает предусмотренные в Будапештском меморандуме 1994 г. обязательства по уважению суверенитета Украины: неукоснительно и в полном объеме выполняет обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, в том числе Украины…" – заявилапредставитель РФ Надежда Соколова.

В свою очередь заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко напомнил российской делегации и всем присутствующим, что в 1994 году государства-подписанты Меморандума, в том числе РФ, обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы или применения силы против Украины. Он напомнил, чем обернулось для Украины "выполнение" Россией Будапештского меморандума:

на Донбассе были убиты более 13 тысяч человек;

около 30 тысяч получили ранения;

не менее полумиллиона человек стали внутренними переселенцами.

захват Россией в оккупированном Крыму ядерных объектов противоречит международному праву и Уставу МАГАТЭ.

"Итак, ответ на вопрос, полностью ли Россия выполняет Будапештский меморандум, или Устав ООН, очевиден – только в собственном перевернутом мире", – заявил Витренко.

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В свою очередь бывший постпред Украины при ООН, а ныне посол в США Владимир Ельченко тоже недоуменно отреагировал на заявления россиян по "Будапешту".

"Это заявление могло бы вызвать усмешку, но у меня вопрос: вы издеваетесь или серьезно?" – написал он в Twitter.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее заявлял, что именно Россия нарушила Будапештский меморандум, вторгшись в Украину.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, США, Великобритания и Россия. Взамен на то, что Киев отказался от распространения ядерного оружия, другие три страны – США, Британия и РФ – обязались гарантировать Украине безопасность и территориальную целостность. Сайт "Сегодня" выяснил, как происходил отказ Киева от четвертого в мире ядерного потенциала и к чему это привело.

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