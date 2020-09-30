Украина учла ключевые замечания к реформе СБУ: как изменится служба

Финальный вариант закона будет вынесена на рассмотрение Рады

Реформа Службы безопасности Украины остается одной из наиболее актуальных для Украины. Россия всячески пытается ее дискредитировать.

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Об этом в колонке для "Украинской правды" пишет заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь.

По его словам, в доработанном законопроекте №3196 о реформе СБУ учли большинство замечаний Международной консультативной группы.

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Речи идет о следующем:

статус СБУ согласован с законом "О нацбезопасности" – "государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями";

полномочия СБУ по противодействию оргпреступности, экономическим и коррупционным преступлениям ограничиваются контрразведывательной деятельностью;

оптимальная численность штата к 2027 году – 20 тыс. человек;

за деятельностью СБУ внедряется 6 видов контроля: президентский, парламентский, финансовый, судебный, внутренний и общественный, также будет прокурорский надзор.

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По словам Пуня, все ключевые месседжи реформы реализованы. Но для более профессиональной оценки экспертам следует дождаться финального варианта проекта закона, который будет вынесен на рассмотрение парламента.

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Сергей Пунь также опроверг заявления о том, что бизнес массово жалуется на СБУ.

Так, согласно отчету бизнесомбудсмена за 2019 год, количество обращений по СБУ уменьшилась:

на 45% по сравнению с 2018;

на 59% по сравнению с 2017.

В 2019 году было получено лишь 17 жалоб на СБУ. В первом квартале 2020 года СБУ не вошла даже в десятку органов, на которые жалуются чаще всего.

Ранее в СБУ уже рассказали, как будет проходить реформа спецслужбы.

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