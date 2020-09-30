Українська
$ 28,3
33,13
  1. Новости политики

Украина учла ключевые замечания к реформе СБУ: как изменится служба

30 сентября, 15:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Финальный вариант закона будет вынесена на рассмотрение Рады

Реформа Службы безопасности Украины остается одной из наиболее актуальных для Украины. Россия всячески пытается ее дискредитировать.

Реклама

Об этом в колонке для "Украинской правды" пишет заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь.

По его словам, в доработанном законопроекте №3196 о реформе СБУ учли большинство замечаний Международной консультативной группы.

Читайте также: СБУ ждут колоссальные сокращения: стали известны подробности

Речи идет о следующем:

  • статус СБУ согласован с законом "О нацбезопасности" – "государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями";
  • полномочия СБУ по противодействию оргпреступности, экономическим и коррупционным преступлениям ограничиваются контрразведывательной деятельностью;
  • оптимальная численность штата к 2027 году – 20 тыс. человек;
  • за деятельностью СБУ внедряется 6 видов контроля: президентский, парламентский, финансовый, судебный, внутренний и общественный, также будет прокурорский надзор.
Реклама

По словам Пуня, все ключевые месседжи реформы реализованы. Но для более профессиональной оценки экспертам следует дождаться финального варианта проекта закона, который будет вынесен на рассмотрение парламента.

В тренде
Зеленский уточнил число погибших в авиакатастрофе и отправляется на Харьковщину

Сергей Пунь также опроверг заявления о том, что бизнес массово жалуется на СБУ.

Так, согласно отчету бизнесомбудсмена за 2019 год, количество обращений по СБУ уменьшилась:

  • на 45% по сравнению с 2018;
  • на 59% по сравнению с 2017.

В 2019 году было получено лишь 17 жалоб на СБУ. В первом квартале 2020 года СБУ не вошла даже в десятку органов, на которые жалуются чаще всего.

Ранее в СБУ уже рассказали, как будет проходить реформа спецслужбы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

безопасность СБУ реформы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Позади 8-часовая операция": Юрий Луценко борется с онкологиейПолитика
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами ПорошенкоЭкономика
"Не вовремя": у Порошенко подтвердили коронавирусПолитика
За пост мэра Харькова поборются 15 кандидатов: список
За пост мэра Харькова поборются 15 кандидатов: списокХарьков
"Будет происходить много важного": экс-премьер Гончарук переехал в СШАПолитика
В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почему
В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почемуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять