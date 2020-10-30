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Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за гибели бойцов ВСУ

30 октября, 09:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На передовой противник нагло нарушил перемирие и режим прекращения огня был остановлен

Украина созывает срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с грубым нарушением боевиками перемирия, что привело к гибели и ранению украинских воинов.

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Об этом написал в Facebook спикер ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, режим прекращения огня был приостановлен.

"Сегодня, 30 октября, в 0:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела, погибли два военнослужащих ВС Украины. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", – написал Арестович.

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Отметим, что противник каждый день нарушает режим прекращения огня, совершая провокационные и прицельные обстрелы. Так, например, 28 октября вблизи населенного пункта Новгородское боевики применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате один военнослужащий получил пулевое сквозное ранение в руку.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 октября состоялось очередное заседание ТКГ, на котором договорились об открытии двух новых КПВВ, а также обсудили разблокирование переговоров по Минским соглашениям.

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Донбасс ТКГ Алексей Арестович

Источник: Сегодня

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