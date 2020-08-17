Украина разорвала еще один международный договор с Россией

Кабмин денонсировал подписанное в 1996 году соглашение о торговых представительствах

Украина продолжает разрывать многочисленные соглашения, которые были подписаны с Россией до начала агрессии в 2014 году – вслед за денонсацией договора с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, было прекращено действие соглашения о торговых представительствах.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила 17 августа первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, решение разорвать Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств было принято на внеочередном заседании Кабинета министров, которое состоялось в этот же день.

"Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и соответственно современное состояние украинско-российских отношений, это соглашение (как и многие другие) утратило практическое значение и не соответствует национальным интересам Украины. Такое решение является логическим и последовательным шагом украинского правительства", – отметила Джапарова.

Данный договор действовал с октября 1992 года.

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Напомним, две недели назад Украина денонсировала подписанное в 2006 году соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.

А в прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении действия Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Больше о том, как Украины выходила из Содружества независимых государств – в видеосюжете:

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