Украина расторгла еще один договор с СНГ

Зеленский подписал закон о выходе из Договора о согласованной монопольной политике

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами – членами Содружества Независимых Государств, заключенного в 2000 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020", – говорится в сообщении.

У президента заявили, что выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устранив механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.

"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами – членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину", – сообщили в ОП.

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Договор был подписан на заседании Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицирован Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года № 449-IV.

Напомним, в августе Украина денонсировала подписанное в 2006 году соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.

Кроме того, в июле был расторгнут договор о гуманитарном сотрудничествегосударств-участников Содружества Независимых Государств.

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