"Украина рада этой победе". Яценюк поздравил Санду после выборов в Молдове

Молдаване дали на избирательных участках мощный ответ ради успешного европейского будущего своей страны

Яценюк считает результаты парламентских выборов в Молдове хорошим знаком для всего региона. Фото: коллаж "Сегодня"

Победа на парламентских выборах в Молдове пропрезидентской партии "Действие и солидарность" приблизит весь восточноевропейский регион к Европе.

Об этом заявил на своей странице в Facebook экс-премьер Украины Арсений Яценюк

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"Поздравляю Майю Санду и партию "Действие и солидарность" с уверенной победой на парламентских выборах. Это – также важный толчок для реализации европейских целей всего нашего региона", – пишет лидер партии "Народный фронт".

Он назвал решение большинства участников выборов поддержать политсилу Санду "сильным ответом Молдовы, стремящейся к успешному европейскому будущему".

"Пусть сбудутся все планы! Успехов Молдове! Украина рада этой победе", – пожелал Яценюк.

Напомним, на выборах в Молдове политсила "ПиС" получила 52,80% поддержки избирателей – это абсолютный рекорд, столько не набирала ни одна другая партия в истории страны.

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Напомним, что в апреле Санду распустила пророссийский парламент страны и поручил правительству организовать до 11 июля досрочные парламентские выборы.

При этом ЕС поддержал президента Молдовы – во время визита в Кишинев председатель Евросовета Шарль Мишель призвал ее не отступать от своего требования о досрочных парламентских выборов.

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