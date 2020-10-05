Украина проведет Крымский саммит, Россию тоже пригласят

В Украине уже активно обсуждают создание переговорной площадки по Крыму, и в следующем году ожидается проведение Крымского саммита. Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия будет приглашена, хотя вряд ли примет участие.

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Об этом она сказала в ходе онлайн-брифинга, передает УНИАН.

По ее словам, сейчас хотят систематизировать все резолюции, заявления, декларации по Крыму к Крымскому саммиту в 2021 году. Она отметила, что этот саммит хотят сделать регулярным.

"Это инициатива Украины и, соответственно, приглашение тоже от Украины. На сегодняшний день Министерством иностранных дел как раз отрабатывается круг стран, которые присоединятся к этой инициативе… Мы не ограничиваемся, что "эти страны должны войти, другие не должны войти". Мы понимаем, что это приглашение является открытым для всех, кто видит целесообразность присоединиться к платформе. Мы не питаем иллюзий, что все страны присоединятся к ней. Однако на сегодняшний день в контексте наших инициатив и их поддержки, в том числе в рамках ООН, уже есть определенный круг стран, которые можно называть странами коалиции или странами Крымской платформы… Есть несколько дат, которые сегодня мы рассматриваем как возможные, одна из них – это февраль, в частности, 26 февраля – День сопротивления Крыма российской оккупации. Но это одна из дат, поскольку из-за коронавируса довольно сложно сейчас что-то физически планировать", – рассказала Джапарова.

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При этом Киев даже намерен пригласить Россию, но замминистра не уверена, что россияне согласятся.

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"Нами было принято решение, что Российская Федерация будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы. Однако, опять же, учитывая, что для нас не секрет нецивилизованное поведение Российской Федерации, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", – подчеркнула представитель МИДа.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский с евродепутатами обсудил создание Крымской платформы. Он рассказал, чего ждет от этой переговорной площадки.

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