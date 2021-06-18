Украина продлила санкции против России времен Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции, которые были введены в 2018 году в отношении российских компаний и граждан, причастных к российской агрессией против Украины.
Об этом на брифинге 18 июня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Подписанный в 2018 году указ предполагал действие санкций в течение трех лет, то есть их действие истекало 21 июня 2021 года.
Однако Данилов уточнил, что теперь санкции останутся в силе в отношении всех лиц, которые значились в списках и остались живы на сегодняшний день.
В санкционные списки включены лица, которые причастные к:
- российской агрессии против Украины;
- к подготовке и проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму;
- информационным и кибератакам против Украины;
- незаконным арестам и заключениям граждан Украины в РФ;
- российская оккупационная администрация Крыма;
- боевики на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей;
- российские депутаты.
Кроме того, под санкции СНБО попали бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс – из-за владения месторождениями, на которые были наложены ограничительные меры.
Также на брифинге Данилов сообщил о дополнительной проверке трех человек, которые ранее в этом году попали в санкционные списки как "воры в законе" и криминальные "авторитеты".
О чем еще говорят в Украине и мире 18 июня, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Заседание СНБО