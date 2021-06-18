Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости политики

Украина продлила санкции против России времен Порошенко

18 июня 2021 19:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У Зеленского не стали отменять указ 2018 года о давлении на лиц, причастных к оккупации Крыма и Донбасса, кибератакам на Украину и войне

Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции, которые были введены в 2018 году в отношении российских компаний и граждан, причастных к российской агрессией против Украины.

Реклама

Об этом на брифинге 18 июня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте также: Украина ввела санкции против хакеров из-за вируса Petya

Подписанный в 2018 году указ предполагал действие санкций в течение трех лет, то есть их действие истекало 21 июня 2021 года.

Однако Данилов уточнил, что теперь санкции останутся в силе в отношении всех лиц, которые значились в списках и остались живы на сегодняшний день.

Реклама

В санкционные списки включены лица, которые причастные к:

Не пропусти!
Хорватия – Чехия: онлайн матча Евро-2020 в пятницу
Сборная Хорватии против Чехии
  • российской агрессии против Украины;
  • к подготовке и проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму;
  • информационным и кибератакам против Украины;
  • незаконным арестам и заключениям граждан Украины в РФ;
  • российская оккупационная администрация Крыма;
  • боевики на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей;
  • российские депутаты.

Кроме того, под санкции СНБО попали бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс – из-за владения месторождениями, на которые были наложены ограничительные меры.

Также на брифинге Данилов сообщил о дополнительной проверке трех человек, которые ранее в этом году попали в санкционные списки как "воры в законе" и криминальные "авторитеты".

О чем еще говорят в Украине и мире 18 июня, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Заседание СНБО

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
Зеленский повышает зарплату медикам: сколько будут получать врачи
Зеленский повышает зарплату медикам: сколько будут получать врачиВласть
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснение
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснениеЕвросоюз
После встречи Путина с Байденом Россия повторит судьбу СССР – Яценюк
После встречи Путина с Байденом Россия повторит судьбу СССР – ЯценюкВласть
Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем Украины
Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем УкраиныВласть
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на Донбассе
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на ДонбассеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять