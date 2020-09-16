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Украина призвала наказать Россию за отравление Навального химическим оружием

16 сентября, 14:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российское правительство может быть причастно к громкому преступлению

Лаборатории трех стран нашли "Новичок" в пробах российского оппозиционера Алексея Навального и Украина доверяет этим результатам исследований. В связи с этим официальный Киев призвал мировое сообщество надавать на Россию, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Дипломаты отметили, что результаты биологических проб у Навального могут свидетельствовать о причастности российского правительства к противоправным действиям с применением боевого химического вещества из группы "Новичок" в нарушение Конвенции о запрещении этого вида оружия массового уничтожения.

"Украина полностью доверяет результатам глубокого анализа биологических проб Алексея Навального, осуществленных лабораторией Бундесвера, а также независимым исследованием профильных лабораторий во Франции и Швеции, которые беспрекословно подтвердили отравление, вызванное применением боевого химического вещества нервно-паралитического действия. Мы также приветствуем привлечение к расследованию этого случая Организации по запрещению химического оружия и ожидаем результаты соответствующих анализов, которые должны поступить от определенных лабораторий ОЗХО", – говорится в заявлении.

Читайте также: Лаборатория в Швеции подтвердила, что Навального отравили "Новичком"

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В МИД отметили, что применение химического оружия является грубым нарушением международного права и должно быть строго осуждено, а ответственные за это должны быть наказаны.

"Учитывая большую вероятность причастности к отравлению Российской Федерации, Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированный давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств", – заявили в ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", после выхода из комы Навальный стал более подвижным. Врачи клиники "Шарите" говорят, что состояние больного улучшилось, он смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких и даже время от времени уже встает с больничной койки. Ранее результаты анализа, проведенного Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, показали, что Навальный должен был умереть еще в самолете, поскольку его отравили более опасным видом "Новичка".

Отметим, что из-за истории с российским оппозиционером противостояние России и Запада обостряется. В ответ на отравление Навального химическим веществом из группы "Новичок" в ЕС и США обсуждают новые персональные санкции против путинского режима. Но главной мерой наказания, по мнению многих и в Вашингтоне, и в Брюсселе, должно стать замораживание строительства "Северного потока – 2". Читайте об этом подробнее в нашем материале: "Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление МИД Украины Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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