Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости политики

Украина призвала к давлению на Россию из-за жестокого подавления протестов

24 января, 04:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В МИД прокомментировали российские акции за Навального

Украина призывает международное сообщество к решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа и агрессии против соседних стран

Реклама

Об этом говорится в заявлении украинского МИД на фоне акций протеста в поддержку Алексей Навального в России.

"В Украине с беспокойством следят за ситуацией вокруг акций протеста в Российской Федерации, вызванных противоправным задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. К сожалению, российские власти вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам... продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля", – говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции и требует применить возможные рычаги давления, чтобы заставить РФ уважать как своих граждан, так и жителей оккупированных ею территорий.

В тренде
Переговоры в "нормандском формате" перенесены: у Ермака назвали новую дату

"Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", – говорится в заявлении.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия протесты комментарий МИД Украины
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
В Раде 79 депутатов лишились зарплаты: почему им не заплатили
В Раде 79 депутатов лишились зарплаты: почему им не заплатилиПолитика
Пожар в Харькове. Зеленский объявил день траура в Украине
Пожар в Харькове. Зеленский объявил день траура в УкраинеПолитика
Трагедия в Харькове. Зеленский приехал на место инцидента (видео)
Трагедия в Харькове. Зеленский приехал на место инцидента (видео)Харьков
Шмыгаль напомнил Фриланд о важности безвиза с Канадой: Исторический и стратегический шаг
Шмыгаль напомнил Фриланд о важности безвиза с Канадой: Исторический и стратегический шагПолитика
Россия пытается заморозить конфликт: в США сделали заявление по Донбассу
Россия пытается заморозить конфликт: в США сделали заявление по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять