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Украина примет участие в зимней "гибридной" сессии ПАСЕ

17 декабря, 16:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Больше года назад украинская делегация бойкотировала осеннюю сессию, но потом участвовала в январской

Украина снова примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщила руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Елизавета Ясько.

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"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ", – написала она в Facebook.

Ясько рассказала. Что еще в ноябре было принято решение, что зимняя сессия ПАСЕ состоится в так называемом гибридном формате: делегации, которые могут/хотят работать – отправятся в Страсбург, остальные делегаций примут участие онлайн.

"Украина нуждается в сильном голоса на международных площадках. Ковид не навсегда, а Украина – вечна", – добавила нардеп.

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Напомним, в 2019 году Украина бойкотировала осеннюю сессию ПАСЕ (с 30 сентября по 4 октября 2019 года) в знак протеста против возвращения российской делегации. Но уже 27 января 2020 года украинская делегация возобновила свое участие. Одним из неприятных решений стало введение нового санкционного механизма, а все правки Украины отклонили.

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Но был и позитив – ПАСЕ официально признала Россию стороной Минских договоренностей. Европейцы потребовали от Москвы выполнить договоренности по Донбассу.

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Украина ПАСЕ Ясько

Источник: Сегодня

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