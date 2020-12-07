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Украина поставила Ирану ультиматум: Нужны доказательства, а не переговоры по сбитому самолету МАУ

7 декабря, 14:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны- эффективное сотрудничество и результат, говорит Мамедов

Прошло почти 11 месяцев с момента катастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 под Тегераном, а Украина и Иран до сих пор ищут пути активизации взаимодействия в расследовании трагедии.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, по инициативе иранской стороны заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов встретился с послом Ирана Манучехром Моради и напомнил, что с момента последнего раунда переговоров, проведеных в Тегеране в октябре, украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

"Следствие в Украине и Иране идут отдельными путями, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров", – подчеркнул Мамедов.

По его словам, нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны эффективное сотрудничество и результат. И ответы нужно предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе будет годовщина авиакатастрофы.

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Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Офис генпрокурора начал уголовное производство по фактам умышленного убийства, уничтожения чужого имущества и нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 276 УК Украины).

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран МАУ Тегеран крушение Боинга Гюндуз Мамедов

Источник: Сегодня

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