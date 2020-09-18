Украина попала в ТОП-3 "врагов" России – опрос

Сначала россияне развязали агрессию против Украины, а потом назвали ее «недружественным государством»

Доля россиян, которые считают Украину враждебным и недружественно настроенным к РФ государством, в 2020 году снизилась до 35%, что является минимальным показателем за последние пять лет.

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Такие данные обнародовал российский аналитический центр Юрия Левады.

В то же время, Украина входит в ТОП-3 самых недружественных, по мнению россиян, стран. На первом месте в тройке – США (60%), Украина – вторая (35%) и Великобритания – третья (29%).

За ними следуют ближайшие соседи РФ – Латвия, Литва и Польша – все по 26%, Грузия и Германия (16% и 15%, соответственно) и Эстония (11%). В ТОП-10 вошел и Афганистан (7%), в котором еще помнят времена советской оккупации.

Заметим, что после вполне благополучного 2013 года, когда к Украине враждебно относились "всего" 11% россиян, произошел резкий скачок негативного отношения – 30% в 2014-м, совпавшим с оккупацией Крыма и вооруженным вторжением на Донбасс.

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В 2015 году, когда российские военные и боевики на Донбассе штурмовали Донецкий аэропорт и Дебальцево, процент противников Украины в РФ вырос до 37. В 2016-м он продолжил расти – 48. В 2017 году был установлен максимум негативного отношения – 50%, после чего постепенно пошел вниз. 2018 год – 49%, 2019 – 40%.

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В 2020 году этот показатель снизился до 35%, что является минимумом за последние пять лет.

В довоенные годы он был превышен только в 2009-м (40%), когда между Россией и Украиной назревала дипломатическая война.

ТОП-10 "врагов" России в 2006-2020 годах

В то же время тройку "друзей" России вполне ожидаемо возглавили Беларусь (58%), Китай (40%) и Казахстан (35%).

Сайт "Сегодня" писал, что ВЦИОМ провел опрос, согласно которому больше половины россиян считают плохой ситуацию в РФ.

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Напомним, российское Независимое исследовательское агентство по заказу Open Mind Foundation провело эксклюзивный опрос, из котрого следует, что россияне живут в унижении и не хотят видеть Путина президентом.

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