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Украина поможет строить вертолеты Airbus? Зеленский встретился с французским бизнесом

24 июня 2021 18:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Это первый визит такого уровня представителей французского бизнеса в Украину – с президентом говорили о больших планах

Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с представителями крупного французского бизнеса, которые сейчас с визитом в Украине. Они обсудили сотрудничество в реализации совместных проектов, например, глава государства предложил скооперироваться в производстве авиатехники известной компании Airbus. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

Это первый визит такого уровня представителей французского бизнеса

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"Я уделяю большое внимание развитию благоприятных условий для инвестиционных и инфраструктурных проектов в Украине. Ваш визит демонстрирует заинтересованность бизнес-проектами в Украине и открывает новые возможности", – сказал Зеленский.

Президент рассказал французам о реализации национальной программы "Большая стройка", в рамках которой в прошлом году было построено более 4 тыс. км дорог, и призвал французский бизнес принять участие в модернизации дорожной инфраструктуры Украины.

Среди масштабных инвестиционных проектов Владимир Зеленский также назвал железнодорожное сообщение, ИТ-сферу, модернизацию и управления портами, аэропортами, строительство метро и подземных тоннелей и тому подобное.

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Возможное сотрудничество с Airbus

Французские предприниматели подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве. Более того, с компанией Alstom уже заключен контракт на поставку 120 локомотивов для украинской железной дороги с частичной локализацией производства в Украине (в объеме 35%).

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Особое внимание участники встречи обратили на вопрос создания национального украинского авиаперевозчика. Владимир Зеленский предложил компании Airbus, с которой уже есть контракт на поставку вертолетов, рассмотреть возможность участия в реализации этого проекта и изучить вопрос о привлечении Украины к производству продукции компании. Как отметили представители Airbus, пока они изучают технико-экономическое обоснование проекта и рассматривают возможность создания концепции и бизнес-плана. Также компания изучает технические возможности украинских предприятий для того, чтобы использовать их как производственную площадку.

Напомним, ранее Украина подписала контракт с французской компанией на постройку патрульных катеров. Четверть заказа будет выполнена отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям.

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