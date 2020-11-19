Украина получит вакцину от коронавируса: Степанов назвал количество доз

В Минздраве надеются, что поставки вакцины начнутся уже в начале следующего года

По международному механизму борьбы с коронавирусом COVAX Украина получит такое количество доз вакцины от COVID-19, которого хватит, чтобы привить 8 миллионов украинцев, или 20% населения страны.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что, таким образом, если для курса вакцинации будет необходимо введение двух доз, то Украина получит 16 млн ампул лекарства.

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При этом в свободную продажу вакцина не попадет – в первую очередь будут вакцинировать людей из групп риска: пациентов с сопутствующими заболеваниями, старше 65 лет, а также работники здравоохранения.

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Технические документы касательно получения вакцин должны быть подписаны до 7 декабря, а первая поставка ожидается в течение 2021 года. Степанов ожидает получить вакцину уже в первом квартале года.

Помимо программы COVAX, Украина напрямую ведет переговоры с другими производителями COVID-вакцин.

Раньше Степанов утверждал, что Украина находится практически на этапе подписания договоров с компаниямиPfizer, Moderna, Sinovac и Sinopharm.

Также во фракции "Слуга народа" считают, что Украине нельзя закупать российскую вакцину от COVID-19 без гарантий, что она работает.

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