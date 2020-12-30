Украина получила "добро" на назначение Маркаровой послом в США

Украина получила от американской стороны агреман (одобрение) на назначение экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом в США. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин также рассказал, что Киев ожидает, в свою очередь, американского посла.
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, теперь окончательное решение по Маркаровой будет за президентом Украины.
"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США", – сказал замминистра.
Енин отметил, что Украина рассчитывает усилить сотрудничество с новой американской администрацией, особенно в военной сфере и вопросах сдерживания России. Также Киев работает над встречей президентов Украины и США.
"Определенным образом нас сдерживает эпидемическая ситуация, существуют определенные бюрократические процедуры, которые должны быть должным образом завершены. Те сигналы, которые мы получаем, свидетельствуют, что Украина будет одним из приоритетов США… Мы с нетерпением ожидаем приезда в Украину нового американского посла и уверены, что он будет иметь чрезвычайно высокий кредит доверия в новой американской администрации", – подчеркнул замглавы МИДа.
Напомним, что сейчас посол Украины в США – Владимир Ельченко, которого президент Владимир Зеленский назначил в декабре 2019 года.
Тем временем Америка готовится назначить Кита Дейтона своим послом в Украине, кандидатуру которого уже одобрил Сенат.
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