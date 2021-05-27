Украина пока не отзывает посла из Беларуси: разъяснение МИД

Посол в Беларуси Игорь Кизим ("Радио Свобода") / Фото: Радио "Свобода"
Украина пока не собирается отзывать из Минска своего посла Игоря Кызыма, несмотря на ситуацию с принудительной посадкой самолета Ryanair, задержанием оппозиционера Романа Протасевича и остановкой авиасообщнения с Беларусью.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".
Глава МИД объяснил, что Игорь Кызым не занимается политическим диалогом с Беларусью, а решает гуманитарные вопросы.
"Не проблема отозвать посла. Это тоже жест – это очень серьезно. Но у нас сейчас много гуманитарных вопросов. Он (посол. – Ред.) занимается гуманитарными вопросами", – отметил Кулеба.
Он также уточнил, что помимо прочего посол также помогает украинским пациентам в Беларуси, которые нуждаются в трансплантации.
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Глава МИД заверил, что Украина никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
"Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Как государство нас интересует, чтобы Беларусь была свободной и демократической", – заявил он.
Напомним, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего были задержаны журналист Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега.
После этого страны Европы начали закрывать свое воздушное пространство для Беларуси и рекомендовать своим авиакомпаниям не летать туда. Кабинет министров Украины также принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.
Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске