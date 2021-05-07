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Украина поддержит Индию в борьбе с COVID-19. Зеленский подписал указ о гумпомощи

7 мая, 21:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент поручил оказать помощь стране, где сейчас бушует коронавирус

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия", где продолжается COVID-апокалипсис.

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Соответствующий указ №186/2021 от 7 мая опубликован на сайте Офиса президента.

"В целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Индия", - говорится в указе.

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Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения Индии, в стране продолжает расти заболеваемость COVID-19 – 6 мая зафиксировали 414 188 новых случаев инфицирования. Это новый мировой рекорд и почти на 2 тыс. больше, чем днем ранее.

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Таким образом, совокупное количество заболевших за все время эпидемии составляет почти 21,5 человек.

Видео: Сегодня

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