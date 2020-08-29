"Украина победит, потому что с нами правда": Яценюк в День памяти погибших защитников

За время российской агрессии погибли более четырех тысяч воинов

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, почтил память героев.

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"Наши Герои погибли, отстаивая эту правду и свободу своего народа. Они всегда будут напоминать всей Украине, каждому украинцу, о том, откуда на нас подстерегает настоящий враг и угроза. Они навсегда указали грядущим поколениям ценность свободы и достоинства. За это вечная благодарность и почет Украинским Воинам", – отметил премьер-министр Украины 2014-2016 годов.

За время российской агрессии за наше государство отдали свои жизни более четырех тысяч воинов, подчеркнул политик.

"Помним о них каждый день. Именно они помешали российскому агрессору, именно они дали Украине возможность развиваться даже в условиях войны. Именно им обязан каждый украинец, который радуется жизни в мирном городе или селе", – напомнил экс-премьер.

"Украина победит, потому что за нами правда", – подчеркнул Яценюк.

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Напомним, 29 августа в Украине – День памяти погибших защитников. В памятных церемониях утром приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, а также члены Кабмина и другие чиновники. Глава государства наградил посмертно звездами Героев Украины погибших бойцов – награды получили мамы и вдовы воинов.

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