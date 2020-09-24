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Украина не признала Лукашенко президентом: сохранятся ли контакты с Беларусью

24 сентября, 20:43

Виталий Рябошапка , Игорь Тимофеев

Государство – это не только президент, говорит Александр Левченко

Даже несмотря на то, что Украина не признала легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси, экономические, культурные, дипломатические отношения между двумя странами продолжатся.

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Об этом экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

Дипломат объяснил, что разрывать их – не в наших национальных интересах. Но в официальном общении будет применяться словосочетание "непризнанный президент".

"Государство – это не только президент. Государство – это прежде всего народ, он – носитель власти. Потому что пока будет так – украинский МИД, посол Украины в Беларуси будут общаться с МИД Беларуси", – отметил Левченко.

При этом, как отмечает экс-посол, не так много документов требуют непосредственной подписи главы государства.

"Это, например, Договор о дружбе и сотрудничестве. Он у нас с Беларусью давно подписан и действует. Но в целом список договоров, требующих подписи главы государства, сильно ограничен. В основном договоры подписываются на уровне глав правительств, руководителей внешнеполитических ведомств, профильных министерств. А что касается непосредственного личного общения с Александром Лукашенко, то думаю, на этом уровне оно будет, очевидно, заморожено", – отметил дипломат.

Таким образом, в создавшихся условиях Украина вполне может продолжать сотрудничество с Беларусью.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в ближайшее время Зеленский не будет общаться с Лукашенко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Президент ненастоящий". Что для Украины означает непризнание Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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инаугурация Беларусь Украина легитимность дипломатия Александр Лукашенко Александр Левченко

Источник: Сегодня

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