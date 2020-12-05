Украина настаивает на усилении давления на РФ

Украина снова призвала международное сообщество усилить давление на Россию. Москва должна вернуться к выполнению положений Будапештского меморандума.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Подписав Будапештский меморандум, Россия, Великобритания и США обязались уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины после ее отказа от ядерного оружия.

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"Россия дерзко нарушила свои обязательства по меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав вооруженный конфликт на Донбассе", — отметили в ведомстве.

Кроме того, Россия продолжает активно милитаризировать оккупированный Крым, превращая его в мощную военную базу. А потенциальное размещение Россией ядерного оружия на оккупированном полуострове подрывает глобальную систему безопасности и требует адекватной реакции международного сообщества.

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"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ. Россия должна в полной мере соблюдать обязательства по этому документу", — подчеркнули в МИД.

Напомним, актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине улучшить свои позиции на переговорах по Донбассу и Крыму.

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В ОП отметили, что Украина в 1994 году отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире. Взамен Киев получил гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ.

Однако одна из стран-подписантов Россия несколько раз нарушила взятые на себя обязательства.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказывал в интервью сайту "Сегодня", был ли ошибкой для нашей страны Будапештский меморандум. Смотрите видео:

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