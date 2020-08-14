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Украина на грани второй волны: Зеленский отреагировал на коронавирусный антирекорд

14 августа, 16:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемия в Украине усиливается с каждым днем

В связи с новым антирекордом по коронавирусу в Украине президент Владимир Зеленский призвал еще больше усилить информирование граждан о мерах соблюдения карантина.

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Об этом он сказал на традиционном совещании с членами правительства, передает Офис главы государства.

Только за прошлые сутки было более 1 700 новых зараженных и рекордное количество госпитализированных, что свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны эпидемии. Президент призвал внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

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"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", – сказал Зеленский.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, вездесущий ныне COVID-19 может стать агрессивней в паре с гриппом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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