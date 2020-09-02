Украина на пути в ЕС и НАТО заручилась поддержкой еще одной стран Европы

Дипломаты говорили о санкциях против России, а также о торговле и инвестициях

Украина получит поддержку Северной Македонии на пути к вступлению в НАТО и Евросоюз.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с новым главой МИДа Северной Македонии Буяром Османи, сообщили на официальном сайте украинского дипломатического ведомства.

"Дмитрий Кулеба выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Северной Македонии как члена НАТО и страны-кандидата на вступление в ЕС. Буяр Османи заверил в такой поддержке и готовности к обмену успешным опытом интеграции в Североатлантический альянс", – заявили в МИД Украины.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы присоединения Северной Македонии к санкционной политике ЕС в отношении России, а также о торговом сотрудничестве и инвестициях.

"Стороны договорились активизировать политический диалог и усилить двусторонние отношения между Украиной и Северной Македонией, а также как можно быстрее восстановить работу совместного комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле", - добавили в МИДе.

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Также министры обменялись приглашениями осуществить официальные визиты в Киев и Скопье.

Напомним, что ранее в этом году Совет национальной безопасности и обороны решил существенно увеличить оборонный заказ на 2020, 2021 и 2022 годы.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках", который должен привести сферу военных закупок в соответствие стандартам НАТО.

О том, как реформирование оборонной сферы поможет Украине стать членом НАТО, смотрите в видеосюжете:

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