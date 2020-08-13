Украина может сменить переговорную площадку по Донбассу – Кравчук

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) могут сменить площадку для проведения переговоров с Минска на другой город. Но в этом нет необходимости. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Почему не можем (сменить площадку – Авт.)? Можем, конечно. Беларусь не принимает участия в ТКГ никоим образом, никаким должностным лицом. Она создала для нас условия, дала нам площадку. Я не думаю, что эта площадка под влиянием тех процессов, которые там происходят (протесты после президентских выборов – Авт.), изменится, или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого. Нужно предусматривать все. Если там вдруг будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда мы посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости", – сказал Леонид Кравчук.

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При этом он считает, что реакции президента Владимира Зеленского в Facebook о событиях в Беларуси и заявления министров иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) абсолютно достаточно.

"Мы исповедуем, и Зеленский заявил на президентских выборах, и после, что он будет придерживаться законов, норм и принципов международного права. Среди этих принципов – невмешательство во внутренние дела любой страны. Так же, как мы хотим, чтобы и к нам никто не вмешивался. Поэтому заявление Зеленского отвечает нормам международного права и стратегической политике украинского государства. Мы выходим из того, что наше заявление не является обучением белорусской элиты и толчком белорусского народа, который должен все вопросы решить сам. Я верю в то, что он это сделает", – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

При этом, на вопрос сайта "Сегодня" о том, нужно ли отдельное заявление Верховной Рады по событиям в Беларуси, Леонид Кравчук ответил: "Я не вижу в этом необходимости. Президент является самым высшим должностным лицом в Украине, куратором внешней политики Украины, он ее формирует и проводит вместе с МИДом. Думаю, этого абсолютно достаточно".

Также Леонид Кравчук высказал свое лично мнение о происходящем в Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов.

"Как человек, который пережил три оккупации, в детстве войну, разрушения…Что я только не пережил и чего я только не видел. Как человек, который переживает от того, что происходит на Донбассе, я отношусь к этому не просто негативно, а у меня все переворачивается в душе. Но, как политик, а сейчас не только политик, а уже как чиновник в какой-то степени, я выполняю протокол. А протокол для меня – не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но, как человек, я вам уже сказал – я крайне негативно реагирую на давление, силу, кровь, ужас…Силой заставлять человека действовать так, как хочет кто-то один или группа людей. Этого нельзя допускать. Тут демократией даже не пахнет", – подытожил Кравчук.

Напомним, 19 августа пройдет очередное заседание ТКГ и первое под руководством нового главы украинской делегации Леонида Кравчука. Из-за пандемии Covid-19 с марта встречи проходят в формате видеоконференции. Ранее, как в Украине, так и в России высказывались за перенос переговоров по Донбассу из Минска в другой город. Обсуждался Нурсултан (Казахстан) и Женева (Швейцария).

Видео: "Украина 24"

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