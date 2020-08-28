Украина может присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси – МИД

Украина рассмотрит возможность присоединиться к санкциям Евросоюза против Беларуси, которые ЕС в данный момент разрабатывает. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Что касается санкций ЕС, то мы пока что не видели окончательно утвержденных санкционных мероприятий, которые принимает ЕС. Но мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что, в целом, мы разделяем его политику, его подходы. Потому, когда мы увидим санкционное решение ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", – заявил Кулеба.

В то же время дипломат заявляет, что "Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси".

Кроме того, глава МЗС отметил существенные недостатки во всем процессе выборов в Беларуси.

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"Эта фраза о признании результатов выборов уже превратилась у нас на какой-то фетиш, хотя вопрос же не только в результате выборов. Результат выборов – это цифры, объявленные нам Центральной избирательной комиссией. Вопрос намного шире. Вопрос в том – как готовились выборы, имели ли все кандидаты равный доступ к возможностям ведения кампании, доступ к СМИ, существовали ли независимые СМИ, которые представляли разные точки зрения, как происходило голосование. Потому вопрос надо ставить намного шире. И наша позиция очень четкая, ее высказал и президент Украины, и МИД Украины в своем отдельном заявлении, и факт присоединения к заявлению ЕС. Мы считаем, что комплексно процесс выборов, так как я сказал, с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере", – отметил Кулеба.

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Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не намерена.

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что белорусы смогут воспользоваться преференциями на въезд в Украину, хотя для всех иностранцев пересечение границы закрыли на месяц.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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