Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости политики

Украина может присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси – МИД

28 августа, 10:52

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Процесс выборов в Беларуси имел «существенные недостатки"

Украина рассмотрит возможность присоединиться к санкциям Евросоюза против Беларуси, которые ЕС в данный момент разрабатывает. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Реклама

"Что касается санкций ЕС, то мы пока что не видели окончательно утвержденных санкционных мероприятий, которые принимает ЕС. Но мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что, в целом, мы разделяем его политику, его подходы. Потому, когда мы увидим санкционное решение ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", – заявил Кулеба.

В то же время дипломат заявляет, что "Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси".

Кроме того, глава МЗС отметил существенные недостатки во всем процессе выборов в Беларуси.

В тренде
Оппозиция ответила на слова Путина о "резерве" для вторжения в Беларусь

"Эта фраза о признании результатов выборов уже превратилась у нас на какой-то фетиш, хотя вопрос же не только в результате выборов. Результат выборов – это цифры, объявленные нам Центральной избирательной комиссией. Вопрос намного шире. Вопрос в том – как готовились выборы, имели ли все кандидаты равный доступ к возможностям ведения кампании, доступ к СМИ, существовали ли независимые СМИ, которые представляли разные точки зрения, как происходило голосование. Потому вопрос надо ставить намного шире. И наша позиция очень четкая, ее высказал и президент Украины, и МИД Украины в своем отдельном заявлении, и факт присоединения к заявлению ЕС. Мы считаем, что комплексно процесс выборов, так как я сказал, с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере", – отметил Кулеба.

Реклама

Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не намерена.

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что белорусы смогут воспользоваться преференциями на въезд в Украину, хотя для всех иностранцев пересечение границы закрыли на месяц.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина
Герусу никто не разрешал договариваться с чиновниками Лукашенко
Герусу никто не разрешал договариваться с чиновниками ЛукашенкоПолитика
Саакашвили возвращается в Грузию: что произошло
Саакашвили возвращается в Грузию: что произошлоПолитика
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею Кравчука
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею КравчукаПолитика
В ракетных войсках России нашли
В ракетных войсках России нашли "украинского шпиона": видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять