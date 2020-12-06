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Украина может предложить отключить Россию от международной платежной системы – Кравчук

6 декабря, 00:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина ожидает от Кремля подвижек в переговорах по Донбассу

Украина будет требовать в качестве новых санкций отключить Россию от международной платежной системы, если со стороны Кремля не будет никаких шагов навстречу в переговорном процессе по урегулированию на Донбассе.

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Об этом заявил глава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

По словам Кравчука, Украина намерена искать новые рычаги влияния на Россию, если до конца 2020 года не будет никакого продвижения в переговорах по Донбассу.

"Если до конца года... это (продвижение в переговорах. – Ред.) не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений по давлению на агрессора… Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система", – заявил он.

По словам Кравчука, нужно сделать все, чтобы остановить агрессию России, если она не готова договариваться.

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Напомним, Эстония, США и Великобритания осудили выступление России на Совете Безопасности ООН и назвали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником, как она пытается себя представить.

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