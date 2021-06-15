Українська
$ 27
32,71
  1. Новости политики

Украина может получить статус Основного союзника США – что это значит и какие преимущества даст?

15 июня 2021 14:31

Виталий Семченко Виталий Семченко

Верховная Рада на внеочередном заседании может рассмотреть обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

Украина может получить статус Основного союзник США. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина может получить статус Основного союзник США. Фото: коллаж "Сегодня"

В ближайшее время Украина может стать основным союзником США вне НАТО. Что дает этот статус – читайте в материале "Сегодня".

Что произошло?

Реклама

Народный депутат Алексей Гончаренко во вторник сообщил, что Верховная Рада на внеочередном заседании может рассмотреть обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

"Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы созыва внеочередного заседания Рады по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. И это очень важно, что в таких вопросах Рада демонстрирует единство, несмотря на партийную принадлежность", – написал политик.

Что такое "Основной союзник США вне НАТО"?

Статус главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) впервые появился в законодательном поле США в 1989 году. Изначально он предполагал, что с отдельными странами, имеющими стратегическое значение, Вашингтон может заключать договоры о совместных военных разработках и исследованиях.

Позже функционал закона значительно расширился – статус давал его обладателям возможность не только участвовать в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах, но и получать для этих целей материалы и оборудование в кредит, а также финансирование США для покупки или аренды оборонного оборудования.

Не пропусти!
Франция – Германия: онлайн матча "группы смерти" Евро-2020
Франция и Германия сыграют на Евро-2020
Реклама

В настоящее время 17 стран обозначены как "основные союзники вне НАТО":

  • Афганистан;
  • Аргентина;
  • Австралия;
  • Бахрейн;
  • Бразилия;
  • Египет;
  • Израиль;
  • Япония;
  • Иордания;
  • Южная Корея;
  • Кувейт;
  • Марокко;
  • Новая Зеландия;
  • Пакистан;
  • Филиппины;
  • Таиланд;
  • Тунис.

Какие преимущества дает статус?

В 2019 году в Конгресс был внесен законопроект, согласно которому Украине могут предоставить спецстатус важного военно-политического союзника США вне НАТО. В случае его одобрения наша страна получит следующие права:

  • на ссуду материалов, принадлежностей или оборудования для совместных исследований, разработок, испытаний или анализа;
  • на размещение принадлежащих США военных резервных запасов на своей территории за пределами военных объектов США;
  • на заключение соглашения с Соединенными Штатами о совместной организации обучения на двусторонней или многосторонней основе, если финансовые договоренности являются взаимными и предусматривают возмещение всех прямых затрат США;
  • в максимально возможной степени на приоритетную доставку вооружений, в случае, если стране угрожает опасность;
  • на приобретение боеприпасов с обедненным ураном.

Как сообщалось ранее, в Брюсселе состоялся 32-й саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина получит членство. Что это значит – читайте в материале "Сегодня".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

А как же Украина? Путин назвал главные цели встречи с Байденом
А как же Украина? Путин назвал главные цели встречи с БайденомВласть
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз
"Через минуту звонит Арахамии": Корниенко о реакции Зеленского на закон о тюрьме для чиновниковВласть
Так встречали Рейгана и Горбачева: как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина (видео)
Так встречали Рейгана и Горбачева: как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина (видео)Власть
Поддержит ли
Поддержит ли "Слуга народа" второй президентский срок Зеленского? Корниенко дал ответВласть
"Будет жесткий отбор": Вирастюк о планах в Раде и первом законопроектеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять