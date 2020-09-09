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Украина изменила правила въезда иностранцев: кому дадут "зеленый свет", а кому откажут

9 сентября, 19:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кабмин добавил исключения для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину

Кабмин внес изменения в постановление № 641 от 22 июля Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, сообщает Госпогранслужба Украины.

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Они касаются перечня исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в Украину. Эти нормы прописаны в постановлении правительства от 2 сентября 2020 № 791.

Так, абзац, в котором говорится о лицах, имеющих родственные связи с гражданами Украины, указано, что в исключения о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

Пограничное ведомство обращает внимание, что, по законодательству, правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

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В то же время отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись через территорию нашего государства транзитом.

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Также детализирован и вопрос, если лица направляются в Украину на учебу. Соответствующий абзац дополнен, что это должны быть высшие учебные заведения.

Напомним, в этом году из "красного" из-за коронавируса Израиля в Украину приедут несколько тысяч паломников-хасидов, чтобы отпраздновать наступление иудейского Нового года – Рош-ха-Шана. Следует полагать, у всех из них будут документы, дающие право на въезд.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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