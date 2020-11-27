Украина и "Ю". Шесть десятилетий Юлии Тимошенко

Президенты и премьеры приходили и уходили. Тимошенко, кажется, была всегда

Cегодня лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко отмечает свое 60-летие. Сайт "Сегодня" вспоминает события, которые пережила за эти годы Юлия Тимошенко со страной и страна с Юлией Тимошенко.

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Досье "Сегодня":

Имя: Тимошенко Юлия Владимировна. Родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске.

В народе: "Юля", "Наша Юля", "Юличка", "Тигрюля", "Леди Ю"; "Газовая принцесса", "Вона", "Юлька" (используются политоппонентами)

Характер: стойкий, днепровский

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Особенности: приводит в восхищение политических союзников и в ужас – противников. Поскольку первые и вторые часто меняются местами, полную гамму чувств от общения с Тимошенко испытали все. "Единственный мужчина в украинской политике" – так о Тимошенко говорил российский оппозиционер Борис Немцов. И, как утверждают СМИ, президент Украины Леонид Кучма.

Кредо: "Сядут все"

Слоган: "Вона працює"

Политическая карьера:

Пребывание на должности премьер-министра – 2 раза

Пребывание в СИЗО/тюрьме – 2 раза

Баллотирование на должность президента – 3 раза

"Ходок" в парламент – 7 (в общей сложности свыше 13 лет стажа народного депутата)

Знаменитые фразы:

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"Первое условие – я должна подать руку… Порошенко, Мартыненко, Третьякову, Бессмертному. Что я должна им протянуть руку. Собственно говоря, как я могу им протянуть руку, когда их руки заняты, они постоянно что-то там, извиняюсь, тырят в государстве? Как эти руки найти?"

"Виктор Федорович, единственный раз, когда о вас написала вся Европа, когда вы приехали в Европу в страусиных туфлях... Зачем страуса замучили?"

"Я знаю, что Турчинов вас не подведет, потому что мы с ним практически одно и то же, у него только косы нет".

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Вспомним, что произошло в стране за шесть десятков лет, которые прошли с момента рождения Юлии Владимировны. И на фоне эпохальных событий – этапы большого пути Юлии Владимировны в политику и в политике.

1960-1970

Страна: Юрий Гагарин летит в космос. В СССР деноминируют рубль, разводят кукурузу и грозят Америке "кузькиной матерью". Хрущева снимают. Ко власти в огромном Союзе приходит "днепропетровский клан" во главе с Брежневым.

ЮВТ: Будущий представитель клана, "смена", надежда и разочарование одновременно – Юля Тимошенко (по отцу Григян) идет в 1-й класс днепропетровской средней школы №37.

1970-1980

Страна: В СССР строят БАМ. Обеспечивают брежневскую "стабильность" с помощью нефтедолларов. Вводят войска в Афганистан. "Днепропетровские" в лице Щербицкого возглавляют Украину.

ЮВТ: Заканчивает с золотой медалью школу. Поступает в Днепровский горный институт. Меняет фамилию на фамилию матери (Телегина). Знакомится с Александром Тимошенко. Выходит замуж. Меняет фамилию на фамилию мужа.

Фото: bulvar.com.ua

1980-1990

Страна: Строятся магистральные газопроводы через Украину. Запад вводит санкции против СССР. "Застой". Умирают руководители Советского Союза Брежнев, Андропов, Черненко. Горбачев затевает перестройку, ускорение и гласность. Узаконен частный бизнес. СССР начинает распадаться.

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ЮВТ: У Юлии Тимошенко рождается дочь Евгения. Будущий политик заканчивает институт, после чего работает на Днепропетровском машиностроительном заводе. В конце 80-х начинает свой первый бизнес – возглавляет кооператив. Знакомится с Сергеем Тигипко.

1990-2000

Страна: СССР прекращает существование. Украина становится независимой. После 4 лет правления Кравчука страну возглавляет "днепропетровский" Кучма. Возвышается и попадает в опалу Лазаренко. Рэкет, бандитизм, первоначальное накопление капитала, хронические задолженности по зарплатам. Начало формирования финансово-промышленных групп.

ЮВТ: Занимается газом с россиянами, знакомится с Лазаренко, сближается с Турчиновым. Ее корпорация ЕЭСУ оперирует колоссальными объемами газа и колоссальными же деньгами. Дважды избирается народным депутатом. Создает ВО "Батькивщина". Становится вице-премьером по ТЭК в правительстве Виктора Ющенко.

2000-2010

Страна: Восемь лет беспрерывного экономического роста. Украина выплачивает долги. Берет курс на вступление в ЕС и НАТО. Акции "Украина без Кучмы" и "Восстань, Украина!". "Оранжевая революция". Кучму сменяет Ющенко.

Политические кризисы 2006-2007 года. Экономический кризис 2008 года. "Птичий грипп". Янукович становится президентом.

ЮВТ: Уходит в оппозицию. Сидит в СИЗО по делу ЕЭСУ. Поддерживает Ющенко на президентских выборах. Становится премьером. Уходит в оппозицию. Отдает замуж дочь за британского рок-певца Шона Карра. Безуспешно договаривается о "широкой коалиции" с Януковичем. Мирится с Ющенко. Во второй раз становится премьером. Подписывает газовый контракт с Путиным. Баллотируется в президенты. Проигрывает во втором туре Януковичу.

2010-2020

Страна: Евро-2012. Сорванное подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе. Второй Майдан. Бегство Януковича.

Бывший ближайший соратник Тимошенко – Александр Турчинов – и.о. президента. Вооруженная агрессия России. Оккупация Крыма и война на Донбассе. Президент Украины – давний оппонент/попутчик Тимошенко – Петр Порошенко. Евроассоциация и безвиз. Шестой президент страны – Владимир Зеленский. Пандемия коронавируса.

ЮВТ: Тимошенко уходит в оппозицию. Затем – под суд по делу о превышении служебных полномочий при подписании газового контракта. Получает семь лет тюрьмы. Сидит в СИЗО, в Качановской колонии, лечится под стражей в ЦКБ №5 Харькова. Выходит на свободу благодаря декриминализации статьи. Во второй раз баллотируется в президенты – уступает Петру Порошенко.

В шестой и седьмой раз становится народным депутатом. Входит и выходит из коалиции. Второй раз выдает дочь замуж. Дважды становится бабушкой. Тяжело болеет COVID-19.

Резюме

Страна менялась, руководители приходили и уходили. Но неизменно как минимум последние два десятка лет Юлия Тимошенко оставалась крайне значительной фигурой на политической шахматной доске Украины. Перефразируя другого украинского политика, Тимошенко вполне вправе говорить о том, что все эти годы она оставалась (за небольшими исключениями) не первым, но и не вторым человеком в украинской политике. И, судя по всему, намерена оставаться таковой еще долго.

Оценит влияние Юлии Владимировны на судьбу Украины история. Пока же можно констатировать одно: без Тимошенко и наша политика, и наша страна точно была бы другой.

Бонус

Юлия Владимировна – пожалуй, один из лучших ораторов независимой Украины. Тимошенко известна не только крылатыми фразами. Она – один из немногих украинских политиков, который с удовольствием рассказывает публике анекдоты "в тему". Предлагаем вниманию читателей несколько анекдотов от юбиляра:

Анекдот о зайчике и белочке:

Анекдот о Порошенко и Гройсмане:

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